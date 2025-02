Ronald Araujo: "Ahora me siento valorado en el Barça"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Ronald Araujo aseguró este martes que "ahora" sí se siente "valorado" en el club blaugrana, con un nuevo contrato hasta 2031 que espera cumplir y siendo pieza importante en el equipo de Hansi Flick, que esta semana afronta los cuartos de final de la Copa del Rey en Mestalla y un importante duelo liguero contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

"Hicimos un gran trabajo todos y ahora me siento valorado, eso es lo importante. Yo siempre tuve claro de quedarme. Soy importante en este equipo y estoy contento por seguir muchos años", manifestó a los medios en la clausura de la 19ª edición de 'Relats Solidaris', libro solidario escrito por varios periodistas deportivos de Barcelona.

En este sentido, aseguró que estaba "muy tranquilo" con su renovación y que tenía "claro" que quería seguir. "Estoy contento por cómo se dieron las cosas, con la renovación. Siempre he demostrado lo importante que es para mí estar acá. Siempre daré la vida por este club. Contento por seguir muchos años más acá, y se ve reflejado con los años de contrato, hasta 2031", recalcó.

Preguntado por la situación del Barça no dudó en asegurar que están "muy bien". "Tenemos un lindo equipo con gente joven y con talento. Estamos ilusionados. Ahora viene el mejor momento, pero estamos convencidos y creemos en el trabajo del equipo. Ahora no tenemos margen de error y estamos preparados para esto", apremió.

En cuanto al duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid del sábado en el Santiago Bernabéu, desearía que hubiera un empate para poder recortar puntos a ambos. "Que pierdan los dos puntos. Pero tenemos que enfocarnos en nosotros y queda mucha Liga. Tenemos que ir sumando partido a partido", manifestó.

"Nosotros estamos enfocados en nosotros, en lo que queda por delante. Queda muchísimo de Liga y sabemos lo importante que es cualquier partido. Hay que ir partido a partido, sumando de tres. El otro día fue muy importante ganar. El objetivo es claro y es ganar LaLiga, quedan muchísimos puntos y tenemos muchas ganas de poder hacerlo", añadió.

A nivel personal, aseguró estar bien en el sistema de Flick, si bien está aprovechando la ausencia por lesión de Iñigo Martínez para ser titular. "Lo entrenamos de antes de volver a jugar. Siempre miramos vídeos. Es un estilo un poco arriesgado, pero creemos en eso y nos da resultados. Voy agarrando cada vez más ritmo y espero seguir ayudando al equipo", auguró.

En cuanto a la carta del Real Madrid a la RFEF quejándose de la situación arbitral, aseguró que no siempre se puede decir lo que se siente. "Me lo dijeron hoy que me preguntarían por eso, pero no lo sabía. No podemos decir todo lo que pensamos. Ser árbitros es una profesión difícil. Nos enfocamos en lo nuestro y nuestros objetivos", manifestó.