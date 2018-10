Ronaldo Nazario: "Voy a volcar toda mi experiencia en este proyecto victorioso con el Valladolid"

Publicado 25/09/2018 21:20:16 CET

El máximo accionista del Real Valladolid explica su plan de internacionalización y gestión más profesional del club de Pucela

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero brasileño y actual máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, aseguró que va volcar toda su experiencia en la "internacionalización" y "gestión más profesional" en el club de Pucela, donde no pretende poner "límite" a sus "ilusiones".

"Es un desafío enorme, un honor y un orgullo. ¿Por qué el Valladolid? Porque es un equipo con mucha tradición, una ciudad increíble, una afición entusiasta y un potencial de crecimiento grande. Es un proyecto espectacular para mí", argumentó Ronaldo Nazario en la última sesión del en la segunda y última jornada de World Football Summit, el Congreso Internacional sobre la Industria del Fútbol, que se ha celebrado este lunes y martes en el Teatro Goya de Madrid.

El exjugador del Real Madrid y FC Barcelona bromeó con que "en este lado del campo se trabaja mucho más y se gana muchísimo menos". "Voy a volcar toda mi experiencia en este proyecto victorioso. Jugamos con la emoción de una ciudad, de un país y de Europa, que es donde queremos estar", manifestó.

Por su parte, el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, explicó las razones que le condujeron a aceptar a principios del pasado mes de agosto la oferta de Ronaldo pese a que tenía otras más elevadas.

"Lo que uno percibe es olor a verde, fútbol en estado puro. Existían muchas sinergias y tiene química a la hora de trasmitir cosas. A la gente le faltaba un poco más y, salvo que alguien me demuestre lo contrario, y no va a ser fácil, ha sido una decisión acertada", indicó.

Por su parte, el Socio Director de Senn Ferrero Asociados, Julio Senn, desveló que Ronaldo apostó "personalmente" por el proyecto del Valladolid, y desmintió que no hayan contado con otros inversores. "En el Valladolid no se va a tirar el dinero sino a aplicar criterios de gestión más profesional, y se va a buscar un perfil internacional y un proyecto ganador", comentó.

"VAMOS A MULTIPLICAR LAS ACCIONES SOCIALES"

Ronaldo confesó que lo que más le atrae es la parte social del proyecto. "Es un instrumento de mucha credibilidad. Vamos a multiplicar las acciones sociales. En este proyecto no voy a hacer magia. No estoy comprando la historia del Valladolid, la ilusión de la gente; he comprado la gestión. Eso supone mucha más presión, pero no quiero poner límites a mis ilusiones", expresó.

No obstante, admitió que la viabilidad del nuevo plan estará determinada por si el equipo logra mantenerse en LaLiga Santander. "Tenemos mucho trabajo por delante, pero, poco a poco, vamos a conseguir nuestros objetivos", manifestó el exjugador, que anunció que han abierto una oficina en Madrid para captar a "los patrocinadores perfectos".

En este sentido, Suárez espera que "cuando el Valladolid llegue a la zona de los gigantes no lo haga con los pies de barro". "Se puede pensar que era el final de una etapa. No se puede vivir siempre de la gestión, pero para poder crecer a la afición había que inyectarle combustible. Hemos recargado pilas con el inicio de esta segunda parte. Vamos a subir nota y creo que Ronaldo es el mejor profesor", subrayó.