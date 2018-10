Rossi: "Ojalá corramos en seco, es más divertido"

Publicado 23/08/2018 19:33:57 CET

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) declaró este jueves, en relación con el Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará en el circuito de Silverstone, que "ojalá" haya una carrera "en seco", respecto a la alta probabilidad de lluvia, ya que, según el transalpino, es "más divertido".

"En el pasado, la lluvia modifica el nivel de las carreras. Un piloto que es más lento en seco puede ganar en lluvia. Ahora parece que los nombres de los que ganan son los mismos tanto en una condición como en otra. A mí me gusta correr en mojado, normalmente soy rápido. El año pasado tuvimos problemas sobre mojado, este año no lo sé porque sólo hemos corrido en seco. Aún así, ojalá corramos en seco porque es más divertido", afirmó en rueda de prensa.

El de Urbino, sexto en el último Gran Premio disputado en Austria, apuntó que quiere mejorar en tierras británicas. "Sobre el papel podemos ser algo más fuertes aquí, es una gran pista, con mucha historia. En los últimos años vivimos buenas carreras, como la de la temporada pasada. Es un gran placer pilotar aquí. El año pasado el tiempo fue increíble en Inglaterra todo el fin de semana. Esta vez, a lo mejor la climatología es más complicada, pero esperamos que la pista esté seca. Ojalá podamos ser más fuertes", señaló.

Rossi opinó que ve una mejoría en su rendimiento desde el año pasado. "Intentamos mejorar y estudiar los entrenamientos cada temporada. Este año hacemos cosas distintas y me siento mejor, quizás hayamos mejorado. El año pasado me rompí la pierna antes de Misano y me recuperé rápido corriendo en Aragón, pero sufrí mucho. Desde finales de la última campaña trabajamos de otra manera y me siento mejor", indicó.

Por último, el piloto de Yamaha reconoció que aún no ha tenido contacto con el motor de la temporada que viene. "Todavía no he probado el motor del año que viene, estaba en su programa pero no estaba listo", concluyó.