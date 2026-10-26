Las Rozas acoge este martes la firma del primer convenio colectivo del arbitraje femenino

Archivo - Árbitras durante un partido de la Liga F - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Iberia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) acoge este martes (13.30 horas) la firma del I Convenio Colectivo para la actividad de arbitraje femenino del fútbol español.

En el evento estarán presentes el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto, por parte del organismo federativo.

Además, por la otra parte acudirán representantes del colectivo arbitral, así como Paco Hevia, de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF).