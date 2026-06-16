Rúben Amorim, nuevo entrenador del Milan

Archivo - Rúben Amorim - Jacob King/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador portugués Rúben Amorim dirigirá al AC Milan en sustitución de Massimiliano Allegri, destituido después de el equipo acabase quinto la pasada Serie A y no consiguiese clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, ha confirmado este martes el club italiano.

El extécnico del Manchester United, de 41 años, regresa a los banquillos después de abandonar el de los 'diablos rojos' -a los que llevó a la final de la Liga Europa en 2025- el pasado mes de enero tras 14 meses en el cargo. Ahora, recala en Milán avalado por dos títulos de liga con el Sporting de Portugal.

Gerry Cardinale, socio gerente de RedBird Capital Partners, propietario mayoritario del club, aseguró que el técnico luso "refleja el estilo de juego" que busca el equipo. "Es uno de los entrenadores más preparados e innovadores de la nueva generación europea: joven, ambicioso y con una identidad futbolística moderna definida por el dominio en la posesión, un sistema de presión moderno y un enfoque táctico claro", apuntó.

"Rúben cree en un fútbol de ataque con presión alta y transiciones rápidas que permiten una mayor efectividad goleadora. Su filosofía se alinea perfectamente con nuestra visión, y sus cualidades de liderazgo y su trayectoria en el desarrollo de jugadores nos impresionaron. Confiamos en Rúben y estamos encantados de darle la bienvenida al club", continuó.

Por su parte, Amorim se mostró emocionado por el acuerdo. "Hay ambiciones que te acompañan a lo largo de tu carrera, y entrenar al AC Milan siempre ha sido una de las mías. Sé perfectamente lo que significa este club: historia, prestigio y una afición extraordinaria en todo el mundo. Es un reto que asumo con orgullo y entusiasmo, plenamente consciente de lo que representan estos colores. Tengo muchas ganas de empezar y de vivir cada día la pasión que impulsa al AC Milan", finalizó.