Rubiales recibe a las campeonas sub-17 como referentes para "muchas niñas" que "quieren ser futbolistas"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, mostró su orgullo y agradecimiento a las campeonas del mundo sub-17, cuyo éxito en el Mundial de Uruguay conseguirá que "muchas niñas quieran ser futbolistas" también gracias a los "valores del deporte", que les ha "metido en vena" la seleccionadora Toña Is.

"Recuerdo una foto que llevo en el móvil con Eva (Navarro) en el sub-20, que nos abrazamos, ella estaba llorando y conseguimos sonreír los dos. Ahí le dije que antes de lo que esperaba iba a sonreír. y ahora sois campeonas del mundo. Además tenemos la mejor portera, una bota de bronce, una bota de plata y la mejor jugadora del torneo. Esto es posible porque los valores del deporte están ahí, os los ha metido en vena Toña, habéis aprendido también para la vida", afirmó Rubiales en el acto de recibimiento a las campeonas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El presidente de la RFEF reconoció que, durante el torneo, las chicas les transportaron "a la infancia". "Estamos como niños. Hoy os habéis hecho mayores de edad y gracias a vosotras, muchas más niñas quieren ser futbolistas", confesó a las dirigidas por Toña Is, que se impusieron a México (2-1) en la final de Montevideo ante 11.000 espectadores.

"Si alguien pelea por las chicas es Rafa del Amo. Tuvo que abandonar la concentración por la muerte de su padre. Siempre está peleando por vosotras, él contribuye a que esto sea posible", añadió en relación a la situación del vicepresidente de la RFEF para el fútbol femenino.

De él también se acordó la capitana de la selección, Eva Navarro, que quiso "dedicar el Mundial a Rafa del Amo". "No pudo estar en la final, pero te sentimos muy dentro y te lo dedicamos de corazón", agregó. "A t,i Rubiales, gracias por facilitarnos este Mundial, en Uruguay te hemos sentido presente, aunque no hayas podido ir hemos sentido tu aliento", señaló sobre el apoyo del presidente. Tampoco se olvidó de todos los familiares y los medios de comunicación. "Que estéis aquí es un orgullo y que ganemos esto es para que el fútbol femenino crezca", expresó.

"La emoción no me deja hablar, pero agradecer a la federación lo que ha hecho para que este Mundial pudiera estar aquí. Y después, Rafa, esta copa es tuya, has pasado uno de los peores tragos de tu vida y no has podido estar ahí, pero tú sí estabas ahí en todo momento, quisimos darte este regalo y traértela aquí a casa", confesó Toña Is emocionada.

La seleccionadora quiso premiar el esfuerzo y trabajo de su 'staff' técnico, "un equipo extraordinario", que le ha ayudado "en todo momento". "Estoy muy orgullosa de vosotros, os habéis dejado el alma para que podamos tener un trocito de esta copa cada uno en nuestra casa", admitió.

Por su parte, Rafa del Amo reconoció que, aunque volvió solo antes de tiempo a España, en su marcha tuvo "mucha gente cerca" y se acordó de su padre que le dijo que "era un cabezón" y se iba a "traer la copa". "Antes de ir al Mundial lo tenía muy claro, les dije que me iba tranquilo porque lo íbamos a sacar adelante", añadió en relación al momento complicado de volver a España por la muerte de su padre.

"Este campeonato no se gana con dos entrenadores, se gana con este 'staff' técnico, un cocinero, fisio, medico, preparador físico, Rubén, Javi, María, Jaime, no me quiero dejar a nadie. Hemos dado un paso muy importante. Tuve una conversación con FIFA en la que me preguntaron que qué hacemos para tener estos éxitos. Me gustaría que retrocedierais y volvierais a esos campos, los entrenadores... Para mí la clave está en las federaciones territoriales, que son fantásticas", comentó.

Finalmente, alabó las acciones de la RFEF para mejorar el fútbol femenino. "El presidente cree en este proyecto, que personalmente creo que es muy ilusionante, yo soy un loco de este deporte. Tenemos un gran departamento de fútbol femenino", concluyó.