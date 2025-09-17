El internacional alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger apadrina la presentación de la colección de Under Armour 'UAxMansory'. - UNDER ARMOUR

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El internacional alemán del Real Madrid Antonio Rüdiger ha presentado la nueva colección de Under Armour 'UAxMansory' coincidiendo con el nuevo espacio de la marca deportiva en El Corte Inglés de la Puerta del Sol en Madrid, con 300 metros cuadrados que refuerzan su compromiso de con la capital española.

La colección Under ArmourxMansory combina innovación deportiva con la personalización de automóviles de lujo. La cápsula consta de 20 piezas que fusionan el rendimiento futbolístico con la sofisticación estética de la moda deportiva.

El lanzamiento va acompañado de una campaña protagonizada por el propio Rúdiger y el defensa del Paris Saint Germain Achraf Hakimi, quienes afrontan un escenario inesperado: una pasarela de moda. Disponible exclusivamente en el nuevo espacio de Under Armour en El Corte Inglés de Sol, la colección UA x Mansory marca un hito en la evolución de la marca hacia colaboraciones que trascienden el deporte.

La tienda exhibe las principales colecciones de la marca -fútbol, sportswear, train, run, baloncesto- junto con lanzamientos exclusivos y colaboraciones especiales, incluida la UAxMansory.

"La apertura de este espacio en pleno centro de Madrid marca un hito clave en la estrategia de Under Armour en España. Queremos ofrecer a los consumidores un destino único donde se unan alto rendimiento deportivo y estilo de vanguardia, mostrando además la propuesta del fútbol como parte de nuestros planes de crecimiento", afirmó Kevin Ross, director general de Under Armour EMEA.