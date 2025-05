Ruibal: "Nos ha hecho mucho daño el primer gol del Chelsea"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Aitor Ruibal, lateral derecho del Real Betis Balompié, ha admitido este miércoles el "mucho daño" sufrido por él y el resto del equipo verdiblanco concediendo "el primer gol" de su final de la Conference League ante el Chelsea FC, saldada por 1-4 a favor de los londinenses en el Tarczynski Arena de Breslavia (Polobnia).

"Una pena, una pena no poderles regalar este título. Es que me da rabia por ellos, porque nos han llevado en volandas en la primera parte. Nos ha hecho mucho daño el primer gol. Pero bueno, decirles que habrá más, que cabeza arriba a todos mis compañeros, que hemos hecho un año de puta madre. Y nada, a seguir", declaró Ruibal a Movistar Plus+.

"El equipo en la primera parte ha reflejado lo de toda la temporada y bueno, al final con el marcador arriba te ves con esa posibilidad e igual te encierras un poquito más y te meten el primero. Esto es fútbol, y de verdad que es que me sabe muy mal solo de verlos", añadió.

Por último, habló de lo que cuesta llegar a una final continental. "Obviamente, sé lo que cuesta. Las hemos pasado canutas este año, pero muy mal; en tramos de la temporada, jodidos de verdad. Pero bueno, confiamos y salimos adelante, y lo volveremos a hacer", auguró Ruibal.