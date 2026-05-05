El Atlético dice adiós a la Champions League sin coraje en semifinales

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha sido eliminado este martes de la Liga de Campeones 2025-26 debido a su derrota por 1-0 en su visita al Arsenal FC para la vuelta de semifinales, haciendo bueno los londinenses el 1-1 del encuentro de ida en el Riyadh Air Metropolitano, quedándose así el torneo sin representación de equipos españoles.

Aunque los locales dominaron de inicio en este envite en el Emirates Stadium, tuvieron un sustito en el 7' tras un ataque lanzado por Antoine Griezmann y canalizado por Giuliano Simeone desde la banda derecha hasta centrar raso al corazón del área, con flojo disparo de Julián Álvarez. La réplica casi inmediata fue un disparo elevado de Riccardo Calafiori.

Sin apenas dilación, los pupilos de Diego Pablo Simeone se acercaron a la portería de David Raya tras una conexión entre Giuliano y la 'Araña' Álvarez, con pase filtrado a Griezmann, si bien la zaga local desbarató su centro a ras de suelo que llevaba peligro. La presión colchonera era alta y Mikel Arteta ya evidenciaba ciertos nervios en el banquillo londinense.

Para sacudirse esa sensación, Viktor Gyökeres ganó a Robin Le Normand un duelo en largo y forzó un córner de la nada, mal defendido por los visitantes, pero Bukayo Saka voleó de zurda aún peor. El Arsenal, con ese detalle, volvió a dominar y creó peligro en el 19' tras un pase filtrado de Ben White para que Saka inventase a la espalda de Matteo Ruggeri.

Ahí el '7' local apuró hasta casi línea de fondo y su centro raso no halló compañero rematador; la acción siguió y Gabriel Magalhães la culminó con un zurdazo desde lejos, excesivamente cruzado. Apareció la lluvia y se animó el Arsenal con una galopada de Declan Rice por la banda izquierda, provocando otro saque de esquina jaleado por las gradas como un gol.

Al saque de esa jugada, Myles Lewis-Skelly encontró pasillo para entrar al área rival y centrar raso, paseándose el balón amenazante, pero nadie concretó. En pleno ritmo de vaivenes, Marcos Llorente a la media hora hizo una cabalgada marca de la casa por la derecha, con posterior centro que Ademola Lookman no intuyó. Pese a ello, Llorente insistió poco después.

Su combinación con Marc Pubill en ese costado era predilección para los planes ofensivos, apoyados en Álvarez o Griezmann para reforzar la tarea de Giuliano. La respuesta en el 34' fue una jugada de banda a banda y en la que Jan Oblak atrapó un centro de Gabriel Magalhães con parábola. Acto seguido, al sacarse un córner, Llorente despejó un disparo raso de Rice.

Sin dueño claro en el partido, el equipo inglés metió en la cazuela la primera ocasión real que tuvo. William Saliba filtró en largo un pase para el desmarque de Gyökeres y se quedó Oblak a media salida; el ariete sueco se escoró a la derecha para centrar, Leandro Trossard amortiguó esa bola y se perfiló para tirar un derechazo, a lo que respondió Oblak abajo con un paradón, pero Saka estuvo más rápido al rechace para marcar el 1-0 (44').

Enésimo gol encajado esta temporada por los pupilos del 'Cholo' a las puertas del descanso. En esta ocasión, regresaron de vestuarios con ánimo y Pubill lo plasmó en zona de ataque con un centro que Lookman cabeceó mal en escorzo. Y en el 51' tuvo una enorme ocasión Giuliano, merced a un pase bombeado de Koke Resurrección y donde la defensa 'gunner' dudó qué hacer.

Gabriel Magalhães perdió paso y el 'Cholito' controló en carrera a un palmo del césped, esquivando la salida de Raya, pero sin rematar en pleno forcejeo con el adversario estando la portería vacía. Se descosió ahí el partido y el Arsenal incordió con un tiro repelido por Llorente, y al otro lado del campo el Atlético tuvo una ocasión en un derechazo de Griezmann.

Lo paró Raya, en su rechace pujaron Pubill con Gabriel Magalhães y en la continuación Calafiori cometió un aparente penalti por pisotón sobre Griezmann, pero el árbitro señaló falta previa en el leve choque de Pubill y el VAR no entró a corregir nada. Fue el momento elegido por Arteta y el 'Cholo' para realizar sustituciones, tres de sopetón por cada bando.

Uno con piernas frescas, en este caso Martin Odegaard, protagonizó el siguiente acercamiento londinense a la portería rival con un zurdazo que se fue a las nubes. En el 65' pudo llegar la sentencia tras un centro de Piero Hincapié, también recién entrado, que Gyökeres no embocó a gol con su remate a bote pronto. Para colmo del Atético, se resintió la 'Araña'.

Sustituido durante la ida en el Metropolitano a causa de un probable esguince, Álvarez había aguantado una hora larga de partido en Londres y dejó su puesto a Thiago Almada. A la vez entró Álex Baena, en su caso por Griezmann, para acompañar a Alexander Sorloth en la línea ofensiva con la misión de hallar el empate que por lo menos forzase la prórroga.

La labor 'gunner' era contemporizar y para eso Gyökeres se convirtió en especialista bregando con cada zaguero rojiblanco. El reloj transcurría de forma impasible para los visitantes, que hasta el 80' habían carecido de pólvora y solo un centro de Llorente, sin cabeceador, y un posterior tiro de zurda de él mismo, raso y blando, sacó al Atlético del tedio forzado.

En el 86' cabeceó fuera Gabriel Magalhães en un córner, muy difícil por su postura en el salto, y a continuación Dávid Hancko creó una ocasión en un pase larguísimo desde campo propio. Baena domó la pelota con terreno en su horizonte y pasó a Sorloth, que falló su intento de zurdazo y luego se embolingó al ser acechado por defensas de un Arsenal que ya olía triunfo.

Pese a los numerosos parones, el árbitro solo añadió cinco minutos al tiempo reglamentario. El Atleti necesitaba un milagro en ese tiempo para empatar y nunca llegó, como epílogo amargo de una temporada de altibajos y que se había empezado a torcer dos semanas antes perdiendo la final de la Copa del Rey Mapfre en la tanda de penaltis frente a la Real Sociedad.

El descuento se consumió sin apenas actividad, con tarjeta amarilla incluida para Arteta y para Simeone por rifirrafes en saques de banda. Las pérdidas de tiempo de los 'gunners' eran evidentes y eso enfadó todavía más al 'Cholo' y sus acólitos en el banquillo visitante. Y tras un conato de pelea, el colegiado dio por zanjado todo: el partido y la semifinal.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARSENAL FC, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ARSENAL FC: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori (Hincapié, min.58); Lewis-Skelly (Zubimendi, min.74), Rice; Saka (Madueke, min.58), Eze (Odegaard, min.58), Trossard (Martinelli, min.83); y Gyökeres.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand (Sorloth, min.57), Ruggeri; G. Simeone (Cardoso, min.57), Llorente, Koke, Lookman (Molina, min.57); Griezmann (Baena, min.66) y Julián Álvarez (Almada, min.67).

--GOL:

1-0, min.45: Saka.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE). Amonestó con tarjeta amarilla a Pubill (min.81) y Koke (min.90+5) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Emirates Stadium.