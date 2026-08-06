Salah firma hasta 2028 con el Trabzonspor

El egipcio Mohamed Salah, en su llegada al aeropuerto de Estambul para fichar por el Trabzonspor. - Europa Press/Contacto/atih Erdogdu

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista egipcio Mohamed Salah completó este jueves su traspaso al Trabzonspor turco, con el que firmó por dos temporadas, hasta 2028, después de que el club ya anunciara este miércoles que había iniciado las negociaciones con el ex futbolista del Liverpool.

Salah, que viajó este miércoles a Turquía y ya posó con la camiseta de su nuevo club, firmó su nuevo contrato para defender los colores del Trabzonspor, equipo que disputará los días 20 y 27 de agosto la eliminatoria previa de la Liga Europa.

El pasado mes de marzo, Salah anunciaba que dejaría el Liverpool al final de la temporada 2025-26, poniendo fin a nueve años como 'red'. En ese tiempo en Merseyside, aportó 257 goles y 120 asistencias en 442 partidos, convirtiéndose en el tercer máximo anotador histórico del equipo por detrás solo de Ian Rush y Roger Hunt.

El egipcio, también máximo goleador 'red' de todos los tiempos en la Premier League, se despidió del club con dos títulos de liga, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y un par de Carabao Cups.