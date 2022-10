Sampaoli: "Cuando te equivocas con este tipo de equipos lo pagas caro"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, lamentó los errores de su equipo en la derrota por 3-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, al mismo tiempo que recordó que cuando se cometen contra este tipo de equipos se "pagan caro".

"Creo que el equipo empezó mal los primeros diez minutos, el Madrid aprovechó eso e hizo un gol. No teníamos clara la salida de balón y modificamos la estructura. El equipo se acomodó y en el segundo tiempo, sino hubiera sido por ese error no forzado, estaríamos hablando de un resultado diferente. El equipo se plantó, jugó, tuvo oportunidades y lamentablemente cuando te equivocas con este tipo de equipos lo pagas caro", señaló el técnico sevillista en rueda de prensa tras el partido.

Sampaoli, que sufrió su primera derrota desde que aterrizó en el banquillo andaluz, analizó el juego de su equipo e insistió en el buen papel mostrado por los suyos en el Santiago Bernabéu. De hecho, el Sevilla parecía disfrutar de su mejor momento cuando el Madrid solucionó el encuentro con dos goles en dos minutos.

"No creo que hayamos sido dominados, los primero 15 minutos fuimos dominados y después de eso lo intercambiamos. En el segundo tiempo hicimos un buen gol y podíamos haber hecho uno más. No sufrimos nada hasta que hicieron el segundo. Nos golpearon en un momento en el que no habían hecho mérito para hacerlo pero es el Madrid y tiene esa capacidad", sentenció.