San Mamés reparte el derbi por golazos y el Betis se pone quinto

Athletic Club - Real Sociedad - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

La Real fue superior pero el Athletic rascó tras la polémica expulsión de Brais Méndez

Los de Pellegrini vencieron (2-1) al Valencia y el Celta no pudo con el Getafe

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Athletic Club y Real Sociedad empataron (1-1) en el derbi de San Mamés este domingo de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, reparto de puntos y de golazos, mientras que el Real Betis asaltó la quinta plaza y el RC Celta se atascó (0-0) en Getafe.

El derbi vasco estuvo de color 'txuri-urdin' hasta que en el minuto 83 Brais Méndez fue expulsado en una acción con Aitor Paredes. Tras el encontronazo entre ambos y un manotazo, la roja dio alas a los de Ernesto Valverde para tratar de salvar un partido flojo y a merced de la Real desde el 0-1 de Gonçalo Guedes.

El portugués, que había rozado el gol justo antes en un cabezazo, fusiló a Unai Simón tras un saque de esquina, y los de San Sebastián se fueron al descanso con una merecida e incluso corta ventaja. El Athletic, que escuchó los pitos de su afición, no asomó a la meta rival, superado por el ritmo de los de Pellegrino Matarazzo.

El efecto del técnico estadounidense se dejó notar también en Bilbao y los de Ernesto Valverde buscaron la reacción con más corazón que fútbol. Nada les acercó más al partido que la expulsión de Brais, ya que la Real se metió atrás e Iñigo Ruiz de Galarreta firmó el golazo del 1-1. Álex Remiro salvó incluso a una Real que se coloca con 28 por los 25 de un Athletic que sigue su caída.

Por su parte, el Betis aprovechó este domingo sí su opción de colocarse quinto gracias al 2-1 de Pablo Fornals ante el Valencia en La Cartuja. Los de Manuel Pellegrini, que el jueves buscarán las semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, se desquitaron de la última derrota ante el Deportivo Alavés y devolvieron los problemas con la zona del descenso al cuadro 'che'.

Los de Carlos Corberán salieron con el subidón de las dos últimas victorias y, aunque el primer susto fue de Abde para los locales, los visitantes tuvieron el gol con un penalti que falló Pepelu. Luis Rioja logró el 0-1 poco después, pero el Betis enfrío el momento rival con el 1-1 desde el punto de penalti de Chimy Ávila.

El ida y vuelta trajo otro partido más calmado en el segundo tiempo, con el Betis dueño del balón pero el Valencia llegando a la meta rival. Lo intentó Danjuma y también Sadiq como revulsivo en los visitantes, pero fue el cuadro bético el que celebró el triunfo, tras una carrera de Deossa y la finalización de Fornals.

Con 23 puntos se quedó el Valencia, los mismos que un Getafe a riesgo de caer a zona de descenso si este lunes el Mallorca gana al Sevilla. El equipo madrileño notó el descontento del Coliseum por ver acercarse esa zona roja tras el buen pero lejano arranque liguero. Ni Celta ni Getafe tuvieron un día inspirado.

Los locales se quedaron con el balón en el primer tiempo, pero les faltó llegar con peligro, más allá de un cabezazo de Mauro Arambarri o de otra acción del recién llegado Luis Vázquez. El Celta, con Fer López de titular tras su obra de arte en su regreso al equipo gallego en Europa, no brilló y, pese ser más protagonista en el segundo acto, no tuvo más que una ocasión de Borja Iglesias.