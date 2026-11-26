Archivo - El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, aseguró este jueves que en "los malos momentos" es cuando los jugadores sacan su "mejor versión moral", después de que su equipo encadenara ocho partidos sin ganar, al mismo tiempo que destacó que José Mourinho, técnico del Real Madrid, su próximo rival, "trasciende las tendencias y las modas".

"No tenemos la mentalidad de que nos enfrentamos -al Real Madrid- en el peor momento, si no la de haber salido de un bache importante, que lo hemos surfeado como hemos podido. Tenemos muy buenas sensaciones del último partido porque hemos recuperado cosas y esperemos que se asienten en el siguiente partido, más allá del resultado, que es impredecible", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

Además, consideró que equipos como el conjunto blanco son "muy fuertes, dominantes" y que tanto en lo físico como en lo técnico son "superiores". "Evidentemente, hay que jugar el partido y estar dentro de él el mayor número de minutos posible y tener nuestras opciones hasta el final", advirtió.

También admiró la figura de José Mourinho, a quien le tiene "mucho cariño" por ser un entrenador que trasciende "las tendencias y las modas de los sistemas, tácticas y el progreso" que ha tenido el propio fútbol. "El fútbol ha cambiado táctica, física, ofensiva y defensivamente, pero sigue siendo competitivo con sus equipos", subrayó el madrileño, quien hizo similitudes la evolución del luso con la de los técnicos del baloncesto.

Sobre cómo ganar al Real Madrid, dejó claro que "fundamentalmente hay que conceder poco", pese a que los madridistas les vayan a "encontrar los espacios, las rendijas del sistema y desestabilizar las estructuras". "Tienen, tanto en juego posicional como de contraataque, muchas herramientas. Por lo tanto, hay que estar el mayor tiempo posible en el partido que nos imaginamos, que es ser un equipo que conceda pocos espacios y que no deje correr al rival", apuntó.

"Si no lo hacemos, esto se convierte en un peligro. A partir de ahí pondremos sobre el campo las opciones ofensivas que tengamos, que creo que tenemos muchos recursos con dos delanteros y una forma de jugar que nos genera muchas ocasiones", continuó.

Sánchez Flores reveló que a la hora de atacar intentará que sus jugadores se acerquen a lo que realmente son, pero sin obviar lo peligroso que es el Real Madrid a los espacios. "No todos los equipos son peligrosos corriendo, pero este, en especial, te puede dominar dejando espacios a tu espalda para atacarlos. Esas cosas hay que saberlas", subrayó.

"Hay que tener una atención máxima en las transiciones para que el campo no se nos haga demasiado largo. Hay que tener un día muy bueno, que el Real Madrid no lo tenga tanto, y que además tengas un poco de suerte, o bastante suerte. Creo que todo eso se tiene que juntar para que puedas sacar un buen resultado. ¿Es imposible? No, hay posibilidades", confió.

De la victoria que consiguió el Deportivo Alavés frente al RC Deportivo, afirmó que se puede extraer "todo" lo que hicieron sus futbolistas para encarar el duelo ante el combinado madrileño. "Cuando vas a determinados partidos, siempre piensas en si vas a necesitar jugadores más duros en defensa, y en casa si vas a necesitar otros que tengan mejor pie en la salida de la pelota. Esas tentaciones las tenemos los entrenadores", dijo mientras ensalzó que son "incomodísimos" en la presión.

Pese a atravesar por "un desierto grande" en el que encadenó ocho partidos sin ganar, el técnico 'babazorro' recalcó que nunca ha estado "tan lejos" de regresar a una "buena situación". "La realidad era que íbamos cada día a entrenar con la duda de si el siguiente encuentro seríamos capaces de ganar. Creo que en esos malos momentos es cuando los jugadores dan su mejor versión moral, personal y como compañeros. Ahí es donde realmente el grupo tiene su gran fortaleza, aunque no estábamos tan alegres", recordó.

Por último, confesó que tiene "clara" la alineación de este fin de semana. "En la ronda anterior era más gestionable porque eran partidos que, aparentemente, estaban más juntos, pero la idea estaba tirada desde el principio. Luego, al haber tenido el descanso en Copa del Rey hasta llegar al partido tuve más tiempo para gestionarlo. Ahora gestionaremos el primer partido y después de eso nos pondremos inmediatamente a pensar en el siguiente", zanjó.