Publicado 08/10/2019 18:21:24 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico José Luis Sánchez Vera no continuará como entrenador del Atlético de Madrid Femenino "por motivos personales", aunque continuará trabajando en el departamento de análisis de la Academia, ha anunciado este martes el club rojiblanco.

"Estoy muy agradecido al club y quiero mucho al Atlético de Madrid como para no poder corresponderle al 110%, como sí lo he hecho todo el tiempo que he estado aquí", señaló en declaraciones a los medios oficiales del club.

Además, explicó que toma la decisión para ser "honesto" consigo mismo. "Debo ser honrado y honesto conmigo mismo, con la gente que confió en mí, con mis jugadoras, con mi cuerpo técnico y sobre todo con nuestros aficionados. Ojalá en un futuro nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Siempre Atleti", concluyó.

El técnico madrileño recaló en el equipo el 22 de junio de 2018 y la pasada temporada conquistó el título de Liga -el tercero consecutivo para el cuadro colchonero-, además de ser subcampeón de Copa de la Reina.

"Desde el club queremos agradecerle su trabajo y profesionalidad durante su etapa al frente del banquillo del Atlético de Madrid Femenino", señala el club, que explica que el preparador "seguirá desempeñando sus labores al frente del departamento de análisis de la Academia", que anteriormente compatibilizaba con el cargo de entrenador del primer equipo femenino.