Santi Cazorla: "Es el partido más importante de mi carrera y el más especial"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Santi Cazorla confesó que se encuentra ante el "partido más importante" de su carrera y, sin duda, "el más especial", en busca del ascenso a LaLiga EA Sports con el Real Oviedo en la vuelta de la final del ascenso contra el Mirandés.

"No sé cómo estoy, lo único que sé es que estaré. Es el momento de arriesgar, el último paso que nos queda delante de nuestra gente. Espero mejorar con el paso de los días y llegar en las mejores condiciones", afirmó este miércoles, después de perderse la ida por unas molestias el pasado domingo en Anduva.

El internacional español, doble campeón de Europa con la selección, confesó el momento "especial" que vive después de su llegada al Oviedo en agosto de 2023. "Sí, este es el partido más importante de mi carrera. El más especial. He vivido muchas cosas en mi carrera, pero lo que siento por este club y que me llegue al final de mi carrera lo hace único. Ojalá lo consigamos, por encima de que juegue yo o no", apuntó en rueda de prensa

"Estaré para lo que quiera el míster. Es lo que hemos hablado ya y luego él valorará lo mejor para el partido. Estaré para cualquier cosa. Se pasa mucho peor cuando estás fuera. Tomamos la decisión el míster y yo justo antes de llegar al campo. El equipo hizo méritos para traerse un resultado mejor, aunque empezamos de la peor forma. Luego sí las tuvimos. Hay que darle la vuelta en casa", comentó.

El Carlos Tartiere decidirá el billete a Primera, que sería histórico para el Mirandés y el regreso a la elite 24 años después para el Oviedo, después del 1-0 para los burgaleses en la ida. "El Mirandés es un gran equipo y lo está demostrando, no va a cambiar nada. Sabe bien a lo que juega. Será un partido difícil e igual muy largo, hay que estar preparados. Con un resultado a favor nos vale, pero que nadie espere que vayamos a ganar fácil", apuntó.

El capitán del Oviedo confió en el apoyo de su afición. "Vamos a necesitar el apoyo de nuestra gente, como ya pasó ante el Almería. Todos firmaríamos esta situación a principio de temporada, lo hubiésemos soñado. Será difícil, pero hay que estar tranquilos y confiados. Tenemos que ser muy fuertes con el apoyo de nuestra gente", recogió la web del club asturiano.

"Espero un Tartiere de ensueño, algo único y ojalá podamos estar a la altura. Es nuestro objetivo, el de todos. Entradas pocas van a sobrar, me llegan solicitudes todos los días. Esperamos un lleno espectacular y eso nos ayudará muchísimo, aunque tendremos que estar por encima de ese ambiente y saber controlarlo. Hay que leer el partido. Queremos conseguirlo", añadió.

El veterano futbolista confesó lo que significaría lograr el ascenso. "Para mí hacer feliz a esta gente es lo más bonito, por encima de lo que yo siento por el club. Se respira en el día a día esta ilusión, todo el mundo me pide que subamos, que son muchos años de sufrimiento. Te sientes en deuda y queremos estar a la altura de las condiciones", dijo.

"Intento disfrutar de la semana, porque somos unos privilegiados. Está claro que hay mucha presión, pero es una presión bonita. Cuando estás presionado por descender es diferente, ahora peleamos por un sueño. Se lo digo mucho a los compañeros, no hay que volverse locos. Eso está haciendo el grupo, los veo a todos muy concienciados, pero sin hacer cosas diferentes a la rutina de los últimos meses", terminó.