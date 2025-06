Santi Denia: "España e Inglaterra son referentes a nivel de cantera"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Santi Denia, ha asegurado que España e Inglaterra, que se enfrentan este sábado en cuartos de final del Europeo Sub-21, son "referentes a nivel de cantera", y cree que el encuentro "se decidirá por pequeños detalles" y "posiblemente pase el que sea mejor equipo".

"Las dos federaciones son referentes, pero tendríamos que añadir a Francia, Italia, Portugal, Holanda... Siempre son referentes a nivel cantera. Nosotros somos el espejo de ese trabajo de cantera que se está haciendo en España. Están invirtiendo las dos federaciones en cantera y en los jóvenes y eso es de agradecer por los seleccionadores", declaró en rueda de prensa.

Ahora, la 'Rojita' volverá a medirse a un rival que le ganó la final del Europeo de hace dos años. "Eso es pasado. Pasó en la última final, esto quiere decir que es un partido muy importante y muy difícil. El seleccionador y la federación inglesa son unos caballeros. Tengo que darle la enhorabuena por el trabajo que ha hecho en la fase de clasificación y por el torneo que está haciendo; el otro día sometió a Alemania. Es un clásico ya, nos hemos enfrentado en todas las categorías a ellos", subrayó.

Sobre los cambios en el combinado británico respecto a aquella cita de hace dos años, el técnico albaceteno aseguró que "no" puede "comparar" a los dos grupos. "Son dos selecciones totalmente diferentes, tienen unas individualidades muy buenas, pero lo que es fuerte es el equipo. Me iría más al partido de noviembre, donde, aunque los convocados no son los mismos, sí que se ve que ha mejorado desde ese noviembre a ahora. Felicito al entrenador, que hace un gran trabajo", apuntó. "Trabaja muy bien el bloque y hace otras situaciones de ataque diferentes", añadió.

Si acceden a semifinales, serían las quintas seguidas y las séptimas de las últimas ocho ediciones para los españoles. "Es gracias al trabajo, la inversión y el esfuerzo que pone todo el mundo en la RFEF. Los técnicos estamos agradecidos. Paso a paso, el otro día fue a detalles con Italia y mañana creo que va a ser igual. Se decidirá por pequeños detalles y posiblemente pase el que sea mejor equipo", expuso.

Respecto a si Inglaterra hará un planteamiento parecido al de Italia en la última jornada de la fase de grupos, Denia se mostró expectante. "Este es el nivel de este Europeo, los seleccionadores te cambian el plan, te cambian la dinámica. Por eso muchas de nuestras horas se dedican a mejorar al equipo, ir al detalle, al equipo propio. Tenemos que focalizamos mucho en mejorar nosotros, porque luego los seleccionadores te pueden cambiar el plan, te juegan con tres centrales, te salta uno, te salta otro... No sé si lo harán, pero manejan muchas situaciones tácticas, vamos a intentar contrarrestarlo y potenciar nuestras virtudes", manifestó.

"Tenemos unos analistas y un cuerpo técnico extraordinario, tengo a David Gordo que me ayuda una barbaridad, creo que es mucho mejor seleccionador que yo; siempre me ve los cambios rápidos, siempre me ve lo táctico rápido", continuó, y bromeó cuando le preguntaron si podría ser un buen sustituto. "Yo tengo contrato, de momento no me limpies. David es de las personas que más tiempo lleva en la RFEF, 12 años, y conoce la casa como nadie", afirmó.

Por último, Denia recordó estos dos últimos años de trabajo, donde les ha tocado "disfrutar y sufrir". "Primero, una clasificación donde, se consigue ser primero; luego llegar a esta fase final, poder elegir a 23 jugadores e intentar mejorarles y que sean un equipo. Nuestro trabajo es hacer un equipo, que todos estén preparados, que sean una familia, que se lleven bien, que se rían juntos, que sufran juntos y que sean un buen grupo. Eso, cuando lleguen las dificultades, que mañana llegarán, te puede ayudar a conseguir la victoria", finalizó.