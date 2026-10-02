Santi Denia: "Puede parecer una locura, pero podemos ganar a España"

Santi Denia - Bradley Collyer/PA Wire/dpa
MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador de República Checa, el técnico español Santi Denia, apuntó que confían en sus opciones de ganar a la campeona del mundo, aunque parezca "una locura" poner fin a la racha de España e imponerse este sábado en la tercera jornada de la Liga de Naciones que se celebra en el Carlos Tartiere de Oviedo.
"Puede parecer una locura, pero creo que podemos ganar. Este partido supone un gran reto para nosotros. Queremos demostrar que jugamos como equipo. Intentaremos ponérnoslo difícil. Intentaremos jugar de forma que nos lleve a la victoria. Sé que puede que pienses que es una locura. Pero, ¿por qué no podemos ganar?", dijo en rueda de prensa como recoge la web oficial de su federación.
El técnico español, ex de la Sub-21, valoró el desafío para una Chequia además necesitada tras perder los dos primeros partidos. "España lleva mucho tiempo sin perder. Así que esta es una gran oportunidad para demostrar lo buen equipo que somos. Sabemos que nos esperan cosas difíciles, pero no podemos pensar en eso", afirmó.
"Por supuesto, España es la campeona del mundo, eso es indiscutible. Pero sigue siendo un partido de once contra once. Claro que, si queremos tener éxito, no podemos cometer errores. Si cometemos un error, sabemos por la experiencia de los dos partidos anteriores que los rivales de este nivel nos castigarán", añadió.
Además, Denia se mostró fiel a los colores checos. "Actualmente, mi país es la República Checa. Sí, la situación es especial. No podemos pensar en esas emociones. Estamos pensando en nuestro equipo, en cómo vamos a intentar sorprender a España. En cómo vamos a jugar el partido. Por supuesto, vamos a disfrutarlo", dijo.