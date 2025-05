Santi Denia: "Somos víctimas del calendario"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español sub-21, Santi Denia, comentó este lunes que es "victima del calendario" refiriéndose a las dificultades que ha tenido para configurar la lista de jugadores que irán al Europeo Sub-21 de Eslovaquia debido a que "nueve jugadores en edad sub-21" están con la absoluta, que el torneo "no es una fecha FIFA" y que hay una competición nueva como el Mundial de Clubes.

"Hay nueve jugadores en edad sub-21 que están con Luis y que podrían también estar con nosotros, y hay una competición que nunca había pasado como el Mundial de Clubes. Somos víctimas del calendario. Es un europeo sub-21 que para nosotros es muy importante y donde no puedes contar con los jugadores que quieres. Pero sí que es verdad que tengo que poner en valor los que están, con los que estamos encantados", afirmó el seleccionador español sub-21 masculino en la rueda de prensa tras anunciar la lista de jugadores que participarán en el Europeo Sub-21 de este verano.

Denia apuntó que es la lista "más difícil" que ha hecho en la Selección Sub-21 porque "no es una fecha FIFA" y ha habido "muchas variables". "No vamos a descubrir que hay procesos abiertos de clubes donde están que hace que jugadores sub-21 que tendrían opciones de estar no lo estén. Gabri Veiga, que ha venido a casi todas las concentraciones, nos mandó una notificación su club donde decía que no le permitían venir", explicó.

El técnico de Albacete quiso "poner en valor" a los jugadores que están presentes en la lista. "Vamos a tener unos días de preparación antes de dar la lista definitiva, y tenemos también un partido de preparación el día 6 contra Ucrania en Alcorcón. Esta lista tiene jugadores con mucho talento y con calidad que quieren conseguir ese sexto campeonato de Europa", agregó.

"Lo más importante es que Fermín está convencido de ir al torneo. Tenemos la experiencia de los Juegos Olímpicos donde tenían que estar disponibles y convencidos, y él lo estaba. Hablé con él y le pedí que hablara con su entorno y su club. Es un ejemplo de compromiso y generosidad. Quería hacerlo y eso es lo más importante", dijo el seleccionador sub-21 sobre la convocatoria de Fermín López, que también estará en la fase final de la Liga de Naciones con la absoluta.

Denia habló también de los jugadores que no han querido estar en la lista. "Hay situaciones y valoraciones tanto físicas como mentales que también son importantes, y el jugador con su entorno y su club tiene que tomar decisiones, y las respetamos", dijo.

Por último, el seleccionador valoró la convocatoria de Kike Salas, investigado por presunto delito de amaño de apuestas, para el que se ha basado únicamente en argumentos "deportivos". "El proceso que está abierto judicialmente no podemos valorarlo. También tenemos la presunción de inocencia. Hasta ayer ha estado jugando con su club y me imagino que están encantados con él. Está aquí porque consideramos que tiene el nivel para estar", concluyó.