Schröder no basta ante el PSG

Felicia Schröder en el Real Madrid-PSG - Oscar Manuel Sanchez / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha firmado un empate ante el Paris Saint-Germain (1-1) en su debut en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2026-2027, un partido en el que la sueca Felicia Schröder abrió el marcador a los dos minutos y perdonó la sentencia en la segunda parte, en la que las francesas consiguieron rescatar un punto tras un penalti cometido por Maëlle Lakrar.

El fichaje estrella de las de Pau Quesada no falló a su cita con el gol en el estreno de la fase de liga de la competición continental, pero un palo y los errores en el último pase acabaron por condenar al conjunto blanco en el Alfredo di Stéfano. Un agarrón en el área sobre Léa Morissaint a quince minutos del final permitió a Sakina Karchaoui igualar la contienda desde el punto de penalti.

Apenas habían transcurrido dos minutos de juego en el Alfredo di Stéfano y el cuadro blanco ya había aprovechado su primera acción de ataque. Tras cazar un balón suelto, la italiana Arianna Caruso puso un centro al área que Schröder, con un remate de auténtica delantera, puso en el fondo de las mallas (min.2).

Y es que la sueca se mostró incisiva y rápida en una primera mitad en la que, eso sí, las parisinas amenazaron con el empate. En el minuto 9, la brasileña Isabela Chagas falló completamente sola tras una falta botada por la capitana Sakina Karchaoui, y superado el primer cuarto de hora las de Pau Quesada se salvaron en una doble ocasión francesa finalmente anulada por fuera de juego.

A la media hora, Schröder no acertó a rematar bien un pase de Andreia Jacinto, mientras que la nigeriana Rasheedat Ajibade, la más activa de las visitantes, no conseguía materializar el peligro y Naomie Feller era frenada por Eva Navarro. Con ello, las madridistas se marcharon por delante al túnel de vestuarios.

El preparador del PSG, Paulo César, optó por mover el banquillo al poco de la reanudación, que arrancó con una Schröder desatada. La escandinava perdonó primero sola ante Katarzyna Kiedrzynek, que poco después sacaba un disparo cruzado de la delantera madridista. Ya en el 58, se encontró primero con el palo y luego mandó fuera el balón de Linda Caicedo en la segunda jugada.

Con el conjunto francés completamente encerrado, todo saltó por los aires por el sitio menos esperado. Léa Morissaint, que poco antes había saltado al terreno de juego, cayó en el área ante el agarrón de su compatriota Maëlle Lakrar y la colegiada, tras revisión del VAR, confirmó el penalti; Frohms adivinó las intenciones de Karchaoui, pero no pudo evitar el tanto, con un lanzamiento bien ajustado de la capitana del PSG (min.74).

A pesar del golpe, el Real Madrid siguió apretando, pero fueron las visitantes las que más cerca estuvieron de volver a anotar. Feller amenazó en una jugada anulada por posición antirreglamentaria, y ya en el último minuto del descuento Karchaoui tuvo la última, pero el luminoso ya no se modificó.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 1 - PARIS SAINT-GERMAIN, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Frohms; Navarro, Lakrar, Andersson, Levels; Caruso (Beerensteyn, min.85), Senss, Jacinto; Keukelaar (Athenea del Castillo, min.62), Schröder y Caicedo.

PARIS SAINT-GERMAIN: Kiedrzynek; Chagas, Samoura, Dudek (Mbock, min.61), Gilbert (Le Guilly, min.46); Osteras (Ebayilin, min.61), Ajibade, Echegini (Jourde, min.83), Karchaoui; Feller y Leuchter (Morissaint, min.61).

--GOLES:

1-0, min.2: Schröder.

1-1, min.74: Karchaoui, de penalti.

--ÁRBITRA: Ivana Projkovska (MAC). Amonestó a Senss (min.8) y a Athenea del Castillo (min.94) por parte del Real Madrid y a Karchaoui (min.41) y a Samoura (min.51) por parte del Paris Saint-Germain.

--ESTADIO: Alfredo di Stéfano.