Schuster: "Mourinho no viene al Real Madrid para hacer un fútbol atractivo sino a echar una mano a Florentino"

Archivo - Bernd Schuster jugando un torneo benéfico de golf - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador y exentrenador del Real Madrid Bernd Schuster

"Yo creo que futbolísticamente hay que separarlo un poquito. Mourinho no viene al Real Madrid para hacer un fútbol atractivo y para un fútbol ganador, es un entrenador que ya con la experiencia de tantos años viene a echar una mano al presidente", opinó Schuster en declaraciones facilitadas por la organización de 'The Battle of Stars', torneo benéfico de golf que está disputando el alemán en Son Servera (Mallorca).

Para el exentrenador madridista, esta segunda etapa del de Setúbal puede ser una maniobra del mandatario del club para "echarle por delante de él a los medios de comunicación", pero también con el objetivo de "crear un poco un grupo que no hay". "Por eso no se puede ganar títulos, ni en dos años, ni en tres, es un poco a recuperar algunas sensaciones", confesó.

En cuanto a las opciones de su país para el Mundial de Fútbol que arranca este jueves, no es optimista pese a que "los alemanes son muy competitivos en los torneos". "Pero nos falta algo, nos falta algo en ataque, un delantero centro, un goleador típico. Yo no tengo una sensación de que puede llegar muy lejos por lo que he visto, los preparativos, la fase de clasificación, no sé", se sinceró.

"No me ha gustado mucho el equipo, pero por otro lado, tenemos que decir que Alemania siempre sabe jugar estos torneos, que la experiencia la tiene y por eso no hay que descartarlos nunca", sentenció Bernd Schuster.