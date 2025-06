Schuster: "Con Xabi Alonso hay aire fresco, el Real Madrid va a mejorar bastante"

El exfutbolista Bernd Schuster, en el torneo benéfico de golf 'Batalla de las Estrellas' en Mallorca. - THE BATTLE OF STARS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y entrenador alemán Bernd Schuster aseguró este jueves que con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid "llega aire fresco" que mejorará "bastante" al club merengue, al mismo tiempo que auguró "sorpresas" en el Mundial de Clubes.

"Hay aire fresco ahora, Xabi Alonso le va a venir bien y le va a mejorar bastante, algún tema de presión también. Lo que pasa es que son los primeros partidos, no hay que esperar directamente todo, pero algunas cositas vamos a ver, seguro", analizó el exfutbolista antes del inicio de 'The Battle of Stars', el torneo benéfico de golf que se disputa en los campos de Pula Golf Resort y el Club de Golf Son Servera en Mallorca.

El primer reto del 'nuevo' Real Madrid será el Mundial de Clubes, en el que "como siempre, como en Mundiales, Eurocopa, Copa América, habrá sorpresas". "Vamos a tener algún equipo que nos va a sorprender", vaticinó el alemán.

Un torneo en el que competirá también el Atlético de Madrid, que vive el primer partido de la fase de grupos ante el Prais Saint-Germaín, flamante campeón de Europa. "El PSG-Atlético es un partidazo, podía ser perfectamente una final de Champions. A ver si el campeón de Europa es capaz, rápidamente", analizó.

Finalmente, Schuster confesó que quiere ver a los equipos del Oriente Medio, "porque están llenos de extranjeros de mucho nivel". "A ver si compiten un nivel alto de equipos europeos, sudamericanos, brasileños, sobre todo, porque es lo que más nivel tienen. Los asiáticos sabemos también que son incómodos por el tema físico, menos por la calidad, y luego África, Estados Unidos, no veo nada, es para mí muy difícil que puedan llegar lejos, hay mucha diferencia", concluyó.