SD Tarazona y CD Arenteiro descienden a Tercera Federación por no impagos

Archivo - Balones de LaLiga de la temporada 2025-26. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La SD Tarazona y el CD Arenteiro, clubes de Primera Federación en la temporada 2025-26, han descendido a Tercera Federación por no haber cumplido con los pagos a sus futbolistas a 30 de junio, según ha anunciado este miércoles en un comunicado la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Tanto el club aragonés como el gallego descendieron deportivamente al final de esta temporada pasada 2025-26 de Primera a Segunda Federación, pero añadirán a esa pérdida de categoría otra más tras no cumplir con las deudas pendientes con sus jugadores en la fecha límite del 30 de junio.

En una situación parecida se encuentran los clubes Racing Ciudad de Madrid y CD Huétor Tájar, de Tercera Federación, pero con la diferencia de encontrarse todavía dentro del plazo, que concluye en su caso el 31 de julio, para efectuar los pagos a sus plantillas.

Sin embargo, en caso de no cumplir con lo establecido, la AFE suspenderá sus derechos federativos, lo que les impedirá tramitar nuevas licencias para el próximo curso 2026-27 hasta que no regularicen su situación económica.

El resto de clubes de Primera, Segunda y Tercera Federación, así como de la Liga F Moeve, la Primera División del fútbol profesional femenio, han cumplido con sus obligaciones económicas con sus respectivas plantillas.