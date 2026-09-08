Seis españolas optan al trono de Aitana Bonmatí como Balón de Oro 2026

Archivo - Patri Guijarro y Alexia Putellas en un partido con el Barça Femení - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis futbolistas españolas optan al Balón de Oro femenino 2026 --Alexia Putellas, Clàudia Pina, Patri Guijarro, Cata Coll, Mapi León y Mariona Caldentey--, en una lista de 30 candidatas en la que no figura la vigente ganadora, Aitana Bonmatí, que no puede aspirar a su cuarto galardón consecutivo después de una temporada marcada por una fractura de peroné en el tobillo izquierdo que le mantuvo más de cuatro meses de baja.

La ausencia de Bonmatí abre la lucha por suceder a la centrocampista del FC Barcelona, ganadora de los tres últimos Balones de Oro. Entre las candidatas sí aparece la dos veces ganadora del premio Alexia Putellas, que dejó el conjunto azulgrana este verano rumbo al London City Lionesses después de una última temporada en el Barça en la que fue una de las piezas clave para conquistar la Liga de Campeones y todos los títulos nacionales.

La catalana firmó 26 goles y 15 asistencias en 53 partidos y también ganó la Nations League con España. Pero el Barça Femení cuenta actualmente con otras tres candidatas en sus filas: Claudia Pina, Cata Coll y Patri Guijarro, sienda esta una de las grandes aspirantes.

Patri Guijarro sumó cuatro goles y once asistencias en 34 partidos y también levantó los cuatro títulos con el Barça Femení, siendo clave para Pere Romeu por su calidad, su presencia y su juego, además de por ser un baluarte defensivo, ofensivo y un miembro clave en el vestuario, tanto dentro como lejos de los terrenos de juego.

Por su parte, Clàudia Pina fue una de las grandes protagonistas de la temporada con 32 goles y nueve asistencias en 54 partidos, además de conquistar la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa con el conjunto 'culer', y la Nations League con España.

Cata Coll aparece tanto entre las candidatas al Balón de Oro como entre las cinco aspirantes al premio a mejor portera del año. La guardameta disputó 39 partidos, encajó 18 goles y dejó su portería a cero en 23 ocasiones, en una temporada en la que conquistó la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa con el Barça, además de la Nations League con España.

Mapi León, en su último año de blaugrana antes de irse también al London City Lionesses en esta nueva campaña, firmó dos goles y nueve asistencias en 41 partidos y formó parte del equipo azulgrana que conquistó los cuatro títulos, además de ganar la Nations League con España.

La sexta española nominada es Mariona Caldentey, que en su primera temporada en el Arsenal después de abandonar el Barça disputó 49 partidos, marcó siete goles y repartió diez asistencias. La atacante conquistó la Nations League con España y la Champions Cup con el conjunto inglés.

La lista de candidatas se completa con las francesas Selma Bacha, Melchie Dumornay y Wendie Renard; las alemanas Klara Bühl; las neerlandesas Esmee Brugts, Pernille Harder y Vivianne Miedema; las inglesas Alex Greenwood y Alessia Russo; las japonesas Momoko Tanikawa y Yui Hasegawa; además de Barbra Banda, Scarlett Camberos, Temwa Chawinga, Kerstin Casparij, Rose Lavelle, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Ewa Pajor, Khadija Shaw, Caroline Weir y Tessa Wullaert.

En la categoría de mejor joven, España cuenta con dos candidatas: Vicky López y Clara Serrajordi, ambas del FC Barcelona. López, de 20 años, repite nominación después de conquistar el premio en 2025 y presenta unos registros de 17 goles y 15 asistencias en 53 partidos, además de haber conquistado la Nations League, la Champions, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa. Serrajordi, de 18 años, suma 48 partidos, dos goles y siete asistencias y afronta su primera nominación, después de conquistar esos mismos cinco títulos.

La lista de cinco aspirantes al premio a mejor portera se completa con la alemana Ann-Katrin Berger, la inglesa Hannah Hampton, la brasileña Lorena y la japonesa Ayaka Yamashita, junto a Cata Coll. Berger conquistó la NWSL y la Challenge Cup con el Gotham FC; Hampton, la Copa de la Liga inglesa con el Chelsea; Lorena, el NWSL Shield con el Kansas City Current; y Yamashita, la Copa Asiática, la WSL y la FA Cup con el Manchester City.