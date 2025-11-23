La selección femenina se concentra este lunes para la final de la Liga de Naciones

Archivo - La selección española femenina durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol iniciará este lunes su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para comenzar a preparar la final de la Liga de Naciones 2025 que le enfrentará a doble partido a Alemania.

Las jugadoras convocadas por la seleccionadora Sonia Bermúdez están citadas en las instalaciones federativas por la mañana y ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, realizarán ya su primer entrenamiento en una sesión abierta al público.

La entrenadora madrileña no podrá contar en este entrenamiento con las delanteras Esther González y Jenni Hermoso, que el domingo disputaron sus respectivas finales de la liga estadounidense y mexicana y que se unirán a sus compañeras ya el martes.

En la lista, la principal novedad es la de la de la delantera de la Real Sociedad Edna Imade, que recibió la primera llamada de la Absoluta tras formalizar los trámites burocráticos de su nacionalización. También vuelve con la campeona del mundo la lateral izquierdo del Manchester City Leila Ouahabi.

España afrontará su segunda final consecutiva de la Liga de Naciones, torneo del que es vigente campeona tras alzar el título en febrero en La Cartuja de Sevilla tras ganar a Francia. El combinado nacional llega además como número 1 del ranking FIFA y con la posibilidad de revalidar el título.

La final se disputará a doble partido frente a Alemania, con la ida el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern (20.30 horas) y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid (18.30 horas). La selección se concentrará el lunes 24 de noviembre, día en el que entrenará a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a las 19.00 horas.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar).

-Defensas: Ona Batlle, Mapi León e Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández (London City), Leila Ouahabi (Manchester City), Olga Carmona (PSG) y María Méndez (Real Madrid).

-Centrocampistas: Alexia Putellas, Clara Serrajordi, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí y Vicky López (FC Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Claudia Pina (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Eva Navarro, Alba Redondo y Athenea del Castillo (Real Madrid), Cristina Martín-Prieto (Benfica) y Edna Imade (Real Sociedad).