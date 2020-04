Sergi Roberto: "Espero que cuando volvamos tengamos días para coger la forma"

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista catalán Sergi Roberto, lateral del FC Barcelona, ha admitido este miércoles que, pese a seguir la tarea marcada por el cuerpo técnico de su club, espera que haya "días para coger la forma" a modo de pretemporada cuando acabe la pandemia de COVID-19 y se reinicien las competiciones.

"Llevamos bastantes días sin poder jugar y, aunque cada uno entrene por su cuenta, es diferente el entreno que haces en un gimnasio al de campo. Espero que cuando volvamos tengamos aunque sean unos días para coger la forma y estar al nivel óptimo para volver a estar al máximo nivel", ha comentado en declaraciones a medios del Barça.

Sergi Roberto ha explicado que sigue el plan de trabajo, pero reconociendo que no es lo ideal. "Nos mandan un 'planning' semanal, pero diariamente nos manda lo que nos toca hacer cada día. Sigo las pautas que nos mandan, y con los amigos de Reus hacemos videollamada y entrenamos a la vez, nos motivamos y es más fácil. Que entrenar sólo, en casa, es más aburrido", se ha sincerado.

"Confían en nosotros. En mi caso me mandan lo que tengo que hacer y no hace falta que mande ningún vídeo ni nada, somos profesionales", ha afirmado sobre el hecho de que no debe demostrar a nadie que está haciendo a tarea solicitada en estos días de confinamiento por el coronavirus.

Un tiempo que aprovecha para estar con su hija, nacida en noviembre de 2019. "Estamos bien, en casa, dar las gracias a todos los sanitarios que están ayudando a los afectados. Desde aquí mandar también mucha fuerza a las familias afectadas, es importante quedarnos en casa todos, como estoy haciendo con mi familia", ha manifestado.

"Lo de no salir de casa es lo más difícil, pero lo estamos llevando muy bien. Estoy aprovechando para estar más tiempo con mi hija, ya podemos disfrutar mucho de ella. Dentro de lo mal, hay cosas buenas", ha matizado en positivo.

También echa de menos de la Ciutat Esportiva a los cocineros, ya que ahora le toca cocinar y venía de un nivel "básico" de cocina. "Ahora estoy aprendiendo a cocinar un poco más de lo que sabía, que era básico. En la Ciutat Esportiva nos hacen la comida los cocineros, ahora en casa mi mujer siempre cocina pero yo estoy haciendo mis cosas, tengo tiempo para aprender nuevos platos y mantener la dieta un poco más equilibrada", ha asegurado.

Pero, sobre todo, echa de menos competir. "Lo que más nos gusta es competir cada semana, cada tres días. Echo de menos ir a entrenar, ver a mis compañeros, y competir en Liga y 'Champions'. A veces veo partidos repetidos y entran más ganas de jugar. Esperamos que no sea muy largo y que podamos volver lo más rápido posible", ha augurado.

De momento, cree que es una pena ver las calles vacías, por mucho que esto sea lo mejor para frenar la pandemia. "Es una pena y una lástima ver que no hay nadie por la calle. He ido un par de veces al súper, y cuando sales pues es una situación extraña, un poco triste. Pero está bien, porque es verdad que la gente está siguiendo las directrices", ha subrayado.