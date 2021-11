Sergi: "La situación del Barça es muy extraña"

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador interino del FC Barcelona Sergi Barjuan confesó la dificultad que supone las muchas lesiones del equipo, tres este sábado en el empate (3-3) ante el RC Celta, una "situación extraña" a varios niveles y un "problema grande" que tendrá que afrontar el nuevo técnico Xavi Hernández.

"No es excusa pero cuando tienes que hacer tres cambios y los tres son por lesión, tienes que trastocar el esquema táctico, el de cada jugador, influyó en el rendimiento final", dijo en rueda de prensa tras la jornada 13 de LaLiga Santander.

Sergi, que dirigió su último encuentro tras hacerse oficial la llegada de Xavi este mismo sábado, lamentó dejar escapar la primera victoria a domicilio después del 0-3 del primer tiempo. "Es una pena no haber podido lograr la primera victoria fuera de casa, para mí hubiera sido un éxito muy grande. Nos tenemos que quedar con la primera parte", apuntó.

"Si tenemos la suerte de en algún momento tener disponibles a todos los jugadores, con competencia entrenando y jugando, será un equipo que pueda hacer más cosas. En 10 días lo que he intentado es que tuvieran todos 'feeling' conmigo. Si miras la plantilla, vas jugando con niños. En situaciones de este estilo es difícil sacar una valoración cuando faltan muchos jugadores", añadió.

Además, Sergi reconoció que la situación del Barça no es normal. "La situación del Barça en este momento es muy extraña, sería bueno buscar el motivo para que no suceda más. Ahora entra un entrenador nuevo con una carencia muy grande, un problema de lesiones. No es una excusa pero sí es importante", terminó.