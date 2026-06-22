Sergio Canales regresa al Racing de Santander 16 años después

Archivo - Sergio Canales con el Real Betis Balompié - Ricardo Larreina / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Sergio Canales jugará las dos próximas temporadas en el Real Racing Club de Santander, hasta el 30 de junio de 2028, regresando 16 años después al club en el que se formó como futbolista, ha confirmado este lunes la entidad cántabra.

Canales, de 35 años y que llega procedente del Monterrey de México, volverá a jugar en LaLiga EA Sports, donde acumula 384 partidos entre el equipo santanderino (2008-10), el Real Madrid (2010-12), el Valencia (2011-12 y 2012-14), la Real Sociedad (2014-18) y Real Betis Balompié (2018-23). Además, ha disputado más de 40 encuentros de competiciones europeas, 48 en la Copa del Rey y casi un centenar en la máxima división de México.

El centrocampista debutó con 17 años con el primer equipo verdiblanco en la Copa de la UEFA ante el FC Honka en los Campos de Sport de El Sardinero el 18 de septiembre de 2008. En total, jugó 39 partidos, en los que marcó siete tantos y dio seis asistencias.

Como internacional, militó en las categorías inferiores de España -desde la categoría Sub-17 hasta la Sub-20, con las que ganó tres Europeos y un Mundial- y disputó once encuentros con la absoluta. Su debut con 'La Roja' fue ante Noruega en Mestalla el 23 de marzo de 2019.