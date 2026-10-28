Sergio García asume de forma interina el banquillo del Espanyol

Archivo - Sergio García en rueda de prensa - RCD ESPANYOL - Archivo

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista y técnico del filial del RCD Espanyol Sergio García ha asumido este miércoles de forma interina la dirección del primer equipo blanquiazul en sustitución de Manolo González, tras la eliminación copera ante el Sestao River, y dirigirá su primer entrenamiento a las 12.00 horas con la vista puesta en el duelo del viernes ante el Villarreal CF en La Cerámica.

El club catalán ha tomado esta decisión tras comunicar este martes la destitución del preparador gallego, propiciada por la derrota por 4-3 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre ante el conjunto de Primera RFEF, un resultado que ha agravado la racha deportiva de un equipo situado en puestos de descenso en LaLiga EA Sports tras sumar un solo punto de los últimos quince posibles.

García, retirado como jugador en 2021 tras una trayectoria de casi 500 partidos y 128 goles, inició su carrera en los banquillos en la CF Damm, pasó por la selección española sub-17 y hasta el momento dirigía al Espanyol B en Segunda RFEF, con el que ha disputado siete encuentros esta temporada, antes de asumir el reto de dirigir al primer equipo en la undécima jornada del campeonato liguero.

Por su parte, Manolo González cierra una etapa de más de tres temporadas y 107 partidos oficiales al frente del banquillo blanquiazul, al que llegó en marzo de 2024 procedente del filial para lograr el ascenso a la máxima categoría y mantener al cuadro 'perico' en la élite durante las últimas dos campañas.

La salida del técnico gallego representa la tercera destitución de un entrenador en LaLiga EA Sports durante la temporada 2026-2027, tras los ceses previos de Carlos Corberán en el Valencia CF y de Luis Miguel Ramis en el CA Osasuna.