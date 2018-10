Sergio González: "Como nos despistemos, lo pagaremos"

Actualizado 26/02/2015 14:38:29 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Sergio González, ha asegurado este jueves que en su cabeza "solo hay Córdoba" y que no piensa para nada en el partido del miércoles contra el Athletic Club, la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, sino en cómo ganar un partido que prevé "complicado" ante un colista que acumula cinco derrotas seguida y que prevé que salga "con el cuchillo entre los dientes".

"La motivación es intrínseca en este caso, es una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa, dar un salto de calidad, es un partido donde hay más de tres puntos. A priori todo el mundo lo dará por ganado y no, el rival vendrá con el cuchillo entre los dientes. Como nos despistemos, lo pagaremos", manifestó Sergio en rueda de prensa.

Para el entrenador 'perico', este partido puede "determinar" y darles mucho "a nivel de puntos, confianza y estabilidad". "Nos puede dar el sacar mejor fútbol del que estamos pudiendo hacer. Podemos dar un paso grande y coger esa estabilidad para disfrutar de esos extras que tenemos por medio. No deberíamos fallar a nivel de actitud y de compromiso", se sinceró.

Por todo ello ve "importantísimo" ganar al Córdoba. "Es un equipo que ha tenido muchas ráfagas, es verdad que hace unas jornadas contra el Madrid pareció encontrar el camino perfecto para salir hacia adelante pero no lo ha sabido confirmar. Me espero a un equipo muy agresivo, que va a tener ganas de hacer las cosas bien, que va a trabajar al límite y poner el listón alto en intensidad", auguró.

"El Córdoba es un equipo difícil de analizar, está haciendo muchos cambios de nombres y también de posiciones. A nivel de sistemas va cambiando, se especula que puede poner línea de cinco, estamos atentos pero lo importante somos nosotros. En casa somos fuertes, competitivos, si salimos con ganas tenemos mucho ganado", señaló al respecto.

Lo primordial para el exjugador será no reservar nada ni a nadie. "Si me conoces, ya pasó en las otras rondas de Copa, nosotros nunca guardamos a nadie. El once que pongamos ante el Córdoba será el once más competitivo que podamos poner para poder ganar a un rival muy complicado, sin pensar para nadie en el miércoles. Solo existe el Córdoba, no hay ningún tipo de partido el miércoles", argumentó.

"El entorno es el que hay, el del miércoles es un partido importantísimo pero nosotros tenemos que aislarnos, somos profesionales, y la mejor manera es no comentar nada. He hecho una excepción, porque para todo el 'espanyolismo' es una oportunidad única, pero ahora solo hay Córdoba", reiteró en este sentido.

Y es que el Córdoba está contra las cuerdas y le hace más peligroso. "Es un partido que no se les puede escapar, es una de las finales que van a tener hasta el final de temporada. Cuanto menos gane, más difícil será salvarse. Será un partido muy difícil, la gente que venga al campo, ojalá mucha, deberá ser consciente de que será complicado. Necesitaremos que nos animen. Pero si hacemos las cosa bien, y somos competitivos como siempre en casa, podremos sacar un buen resultado", manifestó.