Sergio Ramos: "Monterrey me ofrece ese equilibrio que no me había ofrecido nadie"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa español Sergio Ramos, nuevo fichaje del CF Monterrey mexicano, aseguró este viernes que su nuevo equipo le "ofrece ese equilibrio" que venía buscando tras su salida del Sevilla, algo que nadie le había ofrecido hasta ahora, que llega a este proyecto con la mentalidad de "líder".

"Creo que 'Rayados' me ofrece esa oportunidad de equilibrio en todo lo que estábamos buscando, que no me había ofrecido nadie. Un equilibrio en el mercado, un equilibrio como país, como ciudad Monterrey, como 'Rayados', como afición. Todos me han hablado también fenomenal de la gran afición que tenemos", manifestó el jugador español en declaraciones compartidas por el club mexicano.

Ramos se considera un líder porque le sale de "forma natural ayudar a un compañero, contagiarlo si no tiene un buen día, ayudar en algún tema técnico o táctico dentro del terreno del juego". "Para mí es un privilegio poder aportar esa experiencia a los compañeros jóvenes, que nos ayudemos también entre los veteranos, ayudar también al entrenador, estar dentro de un núcleo modo familia, que yo creo que es importante también, aunque lo llevemos siempre después al modelo del fútbol", afirmó.

"El resultado es importante, pero no es lo más importante. Al final, yo creo que una de las cosas más importantes es sentirte bien contigo mismo y dar el 100%. Días malos los puede tener cualquiera, pero yo creo que la actitud no es algo que se negocia. Uno puede ir a casa tranquilo, con la conciencia, cuando lo da todo. Yo me considero ese tipo de futbolista, uno se tiene que ir vacío a casa, intentando ayudar lo máximo posible a sus compañeros e intentando dar siempre tu máximo nivel", declaró.

El camero se mostró "muy feliz e ilusionado" por su fichaje por el CF Monterrey donde quiere ser "un jugador que se entrega". "Soy una persona que no le gusta perder ni a las cartas y que siempre lucha por los objetivos y por la mentalidad colectiva, no siempre pensando en lo individual. Creo que la mentalidad ganadora es algo que te hace actuar", confesó.

"Mucha ilusión de volver a sentir ese 'feeling' que solo se siente, no se puede expresar con palabras, de sentir nuevamente unos colores, defender a tu familia y ahora me considero 'Rayado' y soy todo mi familia, así voy a ir a muerte por este equipo y por esta familia", aseveró.

El exjugador del Real Madrid y Sevilla manifestó que quiere "hacer historia con el club" porque será el legado que dejará a los mexicanos. "El seguidor de 'Rayados' es muy vibrante, muy caliente, como se dice aquí, y yo creo que es muy importante llevar al equipo en volandas, que todos seamos una familia, que todos seamos una piña, porque al final el factor afición tiene que ser tan importante como los propios jugadores", destacó.

"Uno se intenta informar de todo. Tanto Lucas Ocampos, Óliver Torres, Sergio Canales, el mismo míster me hablaron maravillosamente bien, no solo de la estructura del club, de la directiva, de la presidencia, de la filosofía. Me hablaron muy bien del país, de la ciudad, que tenemos una afición extraordinaria, que vive mucho el fútbol. Es increíble, es impresionante el estadio que tenemos y sobre todo el ambiente que se palpa", concluyó.