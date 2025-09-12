Sevilla - Elche: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC afronta este viernes (21:00 horas) al Elche CF en la apertura de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports confiado en enderezar el rumbo liguero tras el triunfo en Montilivi previo al parón, aunque para ello tendrá que superar al 'efecto Sarabia' y el retorno de los cedidos Rafa Mir y Adriá Pedrosa con los que se ha reforzado un rival que nunca ganó en el Pizjuán.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Salas, Juanlu; Mendy, Agoumé; Peque, Vargas, Alfon; y Isaac Romero.

Elche: Dituro; Núñez, Chust, Affengruber, Bigas, Valera; Mendoza, Febas, Neto; Mir y Álvaro Rodríguez.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta al Sevilla FC y Elche de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 12 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los hispalenses y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.