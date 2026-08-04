El Sevilla FC cede a Rafa Mir al Aris de Salónica, con opción de compra

Archivo - Rafa Mir, en un partido. - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Aris de Salónica para cederle, con opción de compra, al futbolista español Rafa Mir, delantero de 29 años que en las dos últimas temporadas ya jugó a préstamo, primero en el Valencia CF y luego el Elche CF.

"En el curso 2024-25 en el conjunto de Mestalla disputó 22 partidos oficiales y sumó dos goles y dos asistencias, mientras que en la temporada pasada en el cuadro ilicitano disputó 29 partidos e hizo ocho tantos", subrayó este martes el Sevilla en su comunicado de prensa.

Mir, que fue condenado a ocho años y medio de cárcel por agresión sexual y lesiones, había recibido el pasado 30 de julio la autorización por parte de la Audiencia de Valencia para fijar su residencia en Grecia; el tribunal estimó así la solicitud del jugador, quien deberá acudir una vez al mes a firmar al consulado español en Salónica.