Sevilla FC vs Real Betis: Hora, dónde ver y posibles alineaciones del derbi sevillano. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC y el Real Betis protagonizan en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán una nueva edición del derbi sevillano dentro de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un partido al que el cuadro local llega tras empatar en casa frente al Deportivo Alavés (0-0) y con las bajas de Carmona, Alfon González y Miguel Sierra, mientras que el conjunto verdiblanco afronta la cita tras imponerse a domicilio al Elche (0-2) y con Dani Ceballos ya recuperado.

POSIBLES ALINEACIONES

Sevilla FC: Vlachodimos; Iglesias, Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Agoumé, Fofana; Félix Correia, Isaac Romero, Ejuke; Lucas Stassin.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Pablo Fornals, Isco; Antony, Parrott, Abde.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El derbi se jugará el sábado 21 de noviembre a las 18:30 horas (horario peninsular español) en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro se retransmitirá en directo en España mediante DAZN LaLiga y contará con el seguimiento minuto a minuto y toda la información posterior en la web de Europa Press.