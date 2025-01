Simeone, sobre el 'caso Olmo' y la sanción a Vinícius: "Mejor me callo"

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado que los medios de comunicación tienen "mucha fuerza" y que serán clave para juzgar todo lo ocurrido con el 'caso Olmo' y el FC Barcelona, y ha preferido callarse antes que opinar de la sanción a Vinícius, además de advertir del peligro que supone enfrentarse este domingo a Osasuna, un equipo con "necesidades" pero que juega "con valentía".

"Mejor me callo", respondió en rueda de prensa cuando fue cuestionado sobre si el resto de equipos compiten en igualdad de condiciones con Barça y Real Madrid tras la cautelarísima del CSD por Dani Olmo y la sanción de solo dos partidos al delantero brasileño por su expulsión en Mestalla.

Aún así, explicó que el equipo está "absolutamente de acuerdo en todo con el comunicado que transmitió el Atlético de Madrid". "Compartimos ese comunicado. La opinión pública continuamente no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Creo que nosotros, los entrenadores, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando, buscando lo mejor para nuestro equipo, esperar que la gente que tiene que abordar el tema lo aborde de la mejor manera. Ustedes, que son periodistas, son los que al final van a empujar para un lado o para el otro. Ustedes tienen mucha fuerza y lo saben", indicó.

En este sentido, aseguró que la prensa será la que decida si lo del 'caso Olmo' es un punto de inflexión. "Es muy simple: según para dónde vayan ustedes", apuntó, defendiendo que varios equipos hayan sacado comunicados sobre el tema. "No creo que la palabra es que se han 'quejado', sino que han 'opinado' a partir de algo con lo que todos tenemos que convivir y que todos tenemos que respetar. Eso no creo que sea una queja", aclaró.

Además, el técnico argentino valoró el duelo de este domingo ante Osasuna. "Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que ataca con mucha gente, que viene de partidos en los que no ha merecido perder o empatar. Siempre ha jugado con valentía en su juego. No sé si jugarán con tres centrales como muchos comentaban anteriormente, no lo creo, porque viene trabajando muy bien la parte ofensiva sobre todo. Mañana nos vamos a encontrar con un equipo que tiene necesidades como las tenemos nosotros y tendremos que llevar el partido a donde creemos que les podemos hacer daño", manifestó.

En otro orden de cosas, habló de la competencia entre Pablo Barrios y Koke. "Las comparaciones nunca son buenas, porque cada futbolista es diferente, cada uno tiene características diferentes. Koke ya ha demostrado todo lo que ha demostrado en su larga carrera en el club, y Pablo empieza a mostrar con su juventud, con su plenitud, con su vitalidad toda esa fuerza que necesitamos de los chicos que suben de la cantera. Esperemos que siga creciendo, dejémoslo crecer. Comparar no creo que sea bueno. Espero que Koke nos siga dando el tiempo que siga estando con nosotros y que Pablo nos empiece a dar todo eso que todos imaginamos", indicó.

"Con Koke tenemos una cosa a favor, que es que nos conoce desde hace muchos años y ya convivió con este tipo de situaciones con un montón de compañeros. Lo que me deja más tranquilo es su plenitud, sus ganas, su entusiasmo, su interpretación, su conciencia de dónde está y el capitán que es para nosotros, y lo importante que es en los momentos en los que lo llamemos a la causa. Está compitiendo con Pablo, pero lo vamos a necesitar", prosiguió.

Así, destacó el comportamiento de los habituales suplentes. "Está claro que no es fácil, depende de la conciencia de los futbolistas a los que no les toca entrar desde el inicio. Es importante su conexión, su comportamiento, su entendimiento en base a la conciencia de dónde estás, en el lugar que estás y para el club al que perteneces. Lo han hecho hasta hoy de la mejor manera y ojalá que podamos seguir conviviendo con esta situación. Ahora van a venir muchos partidos, jugamos en nueve días cuatro partidos, cada tres días nos toca jugar, y rotaremos. Necesitamos de todos absolutamente. Estoy seguro de que para el camino que tenemos como objetivo necesitamos a todos", expuso.

Por último, el 'Cholo' valoró la salida del club de Andrea Berta. "No puedo opinar de lo que decide el club. Agradezco el grandísimo trabajo que ha tenido Andrea con nosotros. Hemos tenido una relación muy abierta, muy sana, muy limpia, obviamente con discusiones, como suele suceder después de tantos años, pero con la claridad de buscar el objetivo en común, que era lo mejor para el Atlético de Madrid. No tengo ninguna duda de que él le dio todo lo que le pudo dar al Atlético de Madrid. Le agradezco todo este tiempo que hemos estado juntos y le deseo lo mejor", concluyó.