Simeone: "Las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó la falta de contundencia y algo de fortuna para culminar un buen partido este jueves con victoria, eliminados de la Supercopa por el Real Madrid (1-2), al tiempo que no quiso desvelar su pique con Vinícius o su conversación con Dani Carvajal.

"Es un golazo, un tiro extraordinario. Se ve que le pega muy bien a la pelota. Pese a eso, el equipo jugó un partido muy bueno, donde valía solo ganar, no ganamos y evidentemente ellos tuvieron la jerarquía de poder definir con las situaciones que han tenido.

La temperatura influye", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El técnico rojiblanco habló de las opciones que tuvo el Atlético, a pesar de empezar por debajo con ese gol de Fede Valverde a los dos minutos. "Los dos equipos buscamos querer ganar. Tuvimos bastantes situaciones para convertir, no tuvimos la contundencia que siempre comentamos", afirmó, enumerando algunas ocasiones.

"Julián, una de Baena de cabeza, otra que Courtois tapó bien, Marcos fuera del área. Hay días que podemos decir, 'no jugamos bien, no tuvimos situaciones, fueron mejores que nosotros'. Hoy, todo lo contrario pero quedamos fuera", añadió.

Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por su disputa en la banda con Vinícius, donde las cámaras parecieron captar que le decía 'Florentino te va a echar'. "No tengo nada que decir, siempre digo, desde que me tocaba jugar, las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo", confesó.

El técnico argentino dijo lo mismo en rueda de prensa, y apuntó tener "memoria complicada" para reconocer si le dijo eso al delantero brasileño. "Respeto mucho a Carvajal, a todos los jugadores del Real Madrid, le dije a Carvajal claramente lo que se ve desde fuera y lo que les está sucediendo a todos ellos", añadió al ser preguntado por su conversación con el capitán del Madrid al final del primer tiempo.