Simeone: "Courtois y yo podemos no estar de acuerdo, pero estoy agradecido por lo que hizo en el Atlético"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este martes que puede "no estar de acuerdo", con los incidentes del último derbi, con el portero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, pero está "agradecido por lo que hizo" en su etapa como rojiblanco y es "sin duda" uno de los "mejores porteros del mundo".

"Él merece el lugar que tiene. Sin ninguna duda, es de los mejores porteros del mundo. Podemos no estar de acuerdo en las formas de ver ciertas situaciones, pero la verdad es que yo soy agradecido a todo el trabajo que hizo con nosotros", reconoció el argentino en la rueda de prensa previa a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions ante el Lille de este miércoles (21.00 horas) en el Riyadh Air Metropolitano. T

De hecho, Simeone admitió que tuvieron "la grandísima fortuna de jugar una final de Champions, de ganar la Liga" con el belga en la portería. "Y fue importantísimo en ese proceso", destacó el 'Cholo', quien acusó al portero de provocar en el derbi, antes de los lanzamientos de mecheros y otros objetos.

El Atlético de Madrid llega a esta tercera jornada en Europa tras la dura derrota (4-0) en Lisboa donde el equipo no tuvo "un buen partido". "Cuando no juegas bien, cuando obviamente cometes errores desde el trabajo colectivo, el equipo sufre", declaró.

El técnico rojiblanco señaló que el Lille, su próximo rival, "propone un fútbol vistoso" y que juega "muy bien". "En la Champions han perdido, es verdad, pero tienen un buen equipo con gente que ya desde la característica de su entrenador propone un fútbol vistoso, valiente, con muy buen juego asociativo desde zonas bajas, así que no me imagino ver ese equipo que se traduce en los vídeos que hemos visto", señaló.

Precisamente, el Lille venció al Real Madrid en la pasada jornada de la Champions, aunque Simeone prefiere centrarse "más en los partidos fuera de casa", porque "no es lo mismo jugar en casa". "Nos centramos quizás un poco más en los partidos que han jugado fuera de casa", apuntó.

Simeone aprovechó para elogiar a Julián Álvarez, que "está cada vez mejor con el equipo" y empieza a mostrar todo "lo diferencial que tiene". Además, valoró la decisión de Antoine Griezmann de retirarse de la selección francesa tras "regalar todo su talento, todo su juego y toda su jerarquía".

"Siempre ha sido en su selección, hasta el día que se ha retirado, diferencial. Con nosotros ha ocurrido lo mismo, y bueno, siempre es un jugador importantísimo para nosotros", manifestó el argentino que quiere disfrutar de "todo el potencial" del francés.

El entrenador rojiblanco, que se convirtió este domingo en el primer técnico que llega a los 1.000 puntos en la historia de LaLiga, se mostró "seguro" y "convencido" de su gestión. "La verdad que he tenido la grandísima fortuna como entrenador de estar acompañado de mucha gente que hoy no está, que me ayudó muchísimo y con un montón de jugadores que pasaron en estos 12 años que se entregaron, se entregaron en todo de lo que propusimos y a partir de eso me siento un afortunado", concluyó.