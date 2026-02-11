Simeone: "Debemos buscar el camino para quitarle la pelota al Barça todo el tiempo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, atiende a la prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que deben "buscar el camino para quitar la pelota todo el tiempo" al FC Barcelona en la ida de este jueves de la Copa del Rey Mapfre, y recalcó igualmente trasladar en el campo "el entusiasmo y energía" que seguramente las vaya a transmitir la grada del Riyadh Air Metropolitano.

"Si te encuentran con transiciones rápidas, son un equipo peligroso. Si te encuentran con juegos asociativos, son un equipo peligroso. Está claro de que quitarle la pelota todo el tiempo no puedes porque tiene una presión buena en tu campo, pero debemos buscar ese camino y esperemos poder materializarlo en el juego", manifestó el argentino en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales.

En esa línea, Simeone ensalzó el juego que ha conseguido transmitir Hansi Flick al equipo azulgrana para "mantener continuamente su línea adelantada". "Ha conseguido mantener esa presión asfixiante que tiene en campo rival, convencer a los futbolistas de jugar con tanto riesgo que obviamente aparece", indicó.

"El espacio del entrenador es continuamente el más criticable porque evidentemente todos los partidos no son perfectos. Sabemos las necesidades que tenemos para mejorar, las necesidades que tenemos para ayudar a los futbolistas a tener más herramientas para poder progresar y generar situaciones en el juego que nos faltan. Ojalá que eso sea posible. Es muy fácil decirlo, pero la realidad de los entrenadores es mejorar a los futbolistas y en ese trabajo estamos", opinó.

El técnico rojiblanco confía en el equipo para cumplir su objetivo al término de este primer envite copero. "Como cualquier equipo que juegue en su casa, ganando el partido", confesó preguntado por un resultado, al mismo tiempo que subrayó que la afición colchonera "es importantísima" para el encuentro.

"No determinantes, pero sí importantísima porque determinantes son los futbolistas. Nosotros tenemos que bajar al terreno de juego el entusiasmo y esa energía que el otro día apareció en el estadio y estuvo durante todo el tiempo, lo necesitamos. Así que esperamos tener un estadio como normalmente ha sido", aseveró.

Con todo, dejo claro que "siempre" tiene "fe". "No mañana. Tengo fe en todo lo que hago, lo que genero, lo que me pasa y en mi vida vivo de esa fe. Evidentemente creo que es un rasgo que le hemos logrado transmitir al Atlético de Madrid y evidentemente nuestra gente también tiene fe de toda la vida, no desde que llegué yo. Necesitamos hacer un buen partido mañana, en la tercera semifinal seguida que vamos a jugar de Copa del Rey. No conozco otro camino de llegar a la final, hay que insistir", argumentó.

Sobre las bajas con las que cuenta el equipo de Flick, Simeone señaló que no está pensando en ello. "Estoy pensando en nosotros, en la baja de Barrios, en algún chico descompuesto que también ha estado durante estos días. Necesito centrarme en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a empezar el partido y con qué partido nos encontraremos", reconoció.

Precisamente esa lesión de Pablo Barrios es una baja sensible para los rojiblancos porque "no hay sustituto igual" al madrileño, ausencia que se suma a la lesión de un Johnny Cardoso que "no puede tener continuidad". "Los chicos jóvenes que han venido, tanto Rodrigo (Mendoza) como (Obed) Vargas están insertándose bien en el grupo. Rodrigo hizo el otro día un partido correcto y está en fase de adaptación", comentó.

Preguntado por Álex Baena, el argentino explicó que el cambiarle muchas veces se debe a "decisiones técnicas", pero que la mayoría es porque ve que "ha dado todo". "Cuando un futbolista dio todo y se empieza a quedar sin energía, sin fuerza, intentamos cambiar porque tenemos futbolistas importantes que están esperando y que obviamente pueden ocupar ese espacio", puntualizó.

Finalmente, no quiso dar pistas sobre la pareja de centrales que alineará. "Las características de Marc (Pubill) y de Hancko, creo que de Robin (Le Normand) también, son de velocidad y posibilidades de ganar esos duelos en los espacios. Según el partido que sea, puede aparecer mañana esta situación, y ojalá que la podamos resolver de la mejor manera", concluyó.