Simeone: "El equipo interpretó cómo había que jugar más allá de los nombres"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que su equipo supo interpretar este sábado en la goleada ante la UD Las Palmas (5-0) "cómo había que jugar el partido más allá de los nombres", en referencia a las ausencias de un lesionado Álvaro Morata y de un Antoine Griezmann al que necesitan "fresco" para el partido de este martes ante el Inter.

"Lo que me gustó más es que el equipo interpretó, más allá de los nombres, cómo había que jugar el partido. Lo importante no son los nombres, sino el equipo, y hoy el equipo interpretó jugar en equipo", declaró en rueda de prensa.

Además, se mostró satisfecho de haber vuelto a tener "situaciones de gol". "Jugamos un partido con muy buena presión en campo rival ante uno de los equipos menos goleados de LaLiga. Sabíamos que tienen esta forma de jugar y que les está yendo muy bien, pero apostamos por la presión que nos podían permitir Llorente, Correa, Barrios, Saúl, Koke, Lino... Dimos un paso más para poder ganar duelos. A partir de que ganas duelos, estás más cerca de estar en campo rival. Ya antes del gol había aparecido Ángel en dos o tres ocasiones", manifestó.

"Esta semana entrenamos solo el jueves. Veníamos de muchos partidos seguidos, jugar muchas veces no te ayuda en centrarte en cómo ayudar al equipo, pero tenemos que acostumbrarnos. Cuando nos toca jugar seguido significa que estamos inmersos en todas las competiciones, y a partir de ahí hay que cuidar ese lugar que tenemos y tener esta producción cuando nos toque jugar más seguido", prosiguió.

En otro orden de cosas, el técnico argentino explicó su apuesta por la dupla formada por Marcos Llorente y Ángel Correa, autores de un doblete cada uno. "Estoy todos los días con los jugadores y tengo más información de la que puedan tener ustedes. Ángel estaba con muchas ganas de jugar y venía con una bronquitis, entrenó con una tos increíble el jueves; vas viendo que el hambre de jugar está. Llegó de una manera brillante e hizo un partidazo", apuntó sobre el argentino.

"A Marcos ya lo pusimos ahí en algún partido, tiene muchas herramientas. Me pone muy contento por lo dos, porque sé que a Marcos le gusta jugar en esa posición más cerca de la portería, sobre todo por la presión fuerte que tiene. Me genera más opciones", prosiguió sobre el madrileño, antes de dar un 'palo' a Pantic, crítico con el argentino por la posición de Llorente. "¿Quién? Leyenda es nuestro querido Luis Aragonés", afirmó.

Respecto a Antoine Griezmann, reconoció que "seguramente estará enojado porque no jugó". "Los jugadores quieren jugar siempre, pero entendí que necesitaba un espacio de 'stop' para darle toda la energía y encontrarnos con un gran Griezmann. Lo necesitamos, sobre todo fresco", insistió.

Por otra parte, Simeone aseguró que el Inter, al que se enfrentan este martes en el Giuseppe Meazza en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, es "un rival muy fuerte, puede ser de los mejores de Europa". "Llegó a la final contra el Manchester City haciendo un grandísimo partido; en la liga italiana está muy bien, lleva una cantidad de puntos importante y solo ha perdido un partido; ganó la Supercopa de Italia...", enumeró.

"Juega muy simple pero muy contundente, sabe a lo que juega y tiene una identidad muy de su entrenador, que es un apasionado y que le ha transmitido toda esa energía que se ve. Me gusta muchísimo el Inter, será un partido duro", continuó.

"Del Inter me gusta todo: el carácter que tiene como equipo, lo práctico que es para llegar a zona de gol, lo veloz que es para circular la pelota en mitad de la cancha... Los números están claros; uno no gana la liga o la Supercopa italiana y no pelea la 'Champions' como la peleó sin un trabajo así. Me pone muy contento por Simone, porque tenemos una gran relación de nuestra etapa en la Lazio. Todo lo bueno que le pase al Inter lo miramos con un ojo diferente", concluyó.