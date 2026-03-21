Simeone: "Espero estar lo más fino posible para elegir bien en el derbi"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que espera estar "lo más fino posible para elegir bien" en el derbi de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y ha reconocido que hay "una ilusión enorme" entre sus jugadores por disputar este partido.

"La verdad, todavía no lo sé", declaró en rueda de prensa sobre el planteamiento del partido. "Sinceramente, estamos pensando en dónde ponernos, en qué situación, en seguir generando estas rotaciones que hemos hecho cuando nos ha tocado jugar en 'Champions' o en Copa del Rey y después en LaLiga. Están todos con muchas ganas de jugar, me lo están poniendo complicado porque hay una ilusión enorme por participar mañana en el partido. Espero estar lo más fino posible para elegir bien", añadió, antes de opinar del calendario. "No nos preocupa, nos ocupa. Buscaremos gestionar de la mejor manera todo lo que tenemos por delante, buscando siempre lo mejor para el equipo y para el club", expresó.

También habló de sus sensaciones de cara al derbi. "Siempre es un partido importante por lo que conlleva la rivalidad que hay en la ciudad donde vivimos los dos equipos. Sabemos que nuestra gente tiene mucha ilusión en estos partidos", afirmó. "Siempre es un partido que se juega desde lo emocional, con mucha ilusión. Trataremos de hacer lo mejor posible para llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño al rival", continuó.

Sobre el Real Madrid, aseguró que tendrán el "mismo patrón" que cuando se enfrentaron a ellos con Xabi Alonso en el banquillo, porque "los futbolistas son los mismos". "Están trabajando muy bien en equipo grupalmente, como se percibe sobre todo en los partidos de 'Champions' ante el Benfica y el City. Ese es el patrón que van a seguir para aspirar, como siempre aspira el Madrid, a ganar todo", indicó.

Además, aseguró que Álvaro Arbeloa "está trabajando muy bien" y que "los resultados hablan por sí solos". "Hay una sociedad que se percibe con los futbolistas y eso se percibe más allá de la capacidad técnica que podamos tener los entrenadores. Se percibe claramente que hay una idiosincrasia similar a lo que el entrenador quiere, pide y está necesitando", explicó.

Por otra parte, respondió con claridad a quién pierde más, el Atlético sin Jan Oblak o el Real Madrid sin Thibaut Courtois. "La gente, porque no están dos porteros que son muy buenos", dijo, antes de hablar de Juan Musso, sustituto del esloveno. "Juan está trabajando muy bien desde que llegó, no solamente en este último partido ante el Tottenham. Viene trabajando muy bien no solamente con su participación dentro del campo, sino con su comportamiento dentro del vestuario, como hombre y como compañero de equipo. Estamos muy contentos con él", subrayó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' se mostró feliz con el buen momento de Julián Álvarez. "Julián Álvarez es una persona, y como persona evidentemente tenemos todos momentos mejores y momentos que no son tan buenos. Lo que se ha visto en estos últimos partidos lo hemos visto también muchas veces anteriormente, por eso cuando bajó su nivel, le reclamábamos volver a ver a este futbolista", expuso.

"No tengo ninguna duda que él está más identificado con todo lo que le está pasando ahora que con lo que le pasó anteriormente, pero también sabemos que dentro del camino que tenemos por recorrer nunca es un camino recto, siempre hay curvas y ya saben lo que pienso cuando vienen las curvas", advirtió.

Por último, Simeone valoró el trabajo de Obed Vargas. "Es un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde. Ha buscado querer mejorar, todas esas son situaciones importantes para querer crecer. El otro día hizo un partido bueno cuando le tocó jugar de titular y ojalá que siga creciendo en los entrenamientos, en los partidos en los que le toque participar para que cada día se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de donde venía a donde hoy está", concluyó.