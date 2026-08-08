Simeone, sobre Julián Álvarez: "La situación es muy clara, el club ha tomado una decisión"

Archivo - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que la situación del argentino Julián Álvarez "es muy clara" y que el club "ha tomado una decisión", que es no venderlo en este mercado de fichajes al FC Barcelona, además de desear que el delantero siga "mejorando y dando lo mejor".

"La situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión, que Miguel Ángel -Gil Marín- ha explicado muy bien. Nosotros, desde lo deportivo, estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón", señaló en una rueda de prensa previa al amistoso ante el Manchester City en Seúl.

Además, hizo un paralelismo con la situación que vivió el francés Antoine Griezmann, que abandonó el Atlético para irse al FC Barcelona y que acabó regresando al club rojiblanco. "Tuvimos pasajes en los últimos años con Antoine; se tuvo que ir, tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado estos últimos años", indicó.

Por otra parte, el técnico argentino se mostró feliz con la incorporación del surcoreano Kang-in Lee. "Ya han visto cómo se ha expresado. Kang-in Lee nos ayudará y esperemos hacerle crecer y que nos ayude. Podemos exprimirlo para hacerlo aún mejor jugador de lo que es", manifestó.