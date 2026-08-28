Simeone, sobre Julián Álvarez: "Todo se puede revertir en la vida"

Diego Pablo Simeone en rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha confirmado que Julián Álvarez no estará disponible este sábado ante el Sevilla FC y ha reiterado que el club fue "muy contundente con todo lo que va a suceder" con el delantero argentino, y está convencido de que se podrá reconducir la situación porque "en la vida se puede revertir todo mientras haya salud".

"El club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Quiero centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla. Julián no va a estar mañana y nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tendrá su confianza muy alta", declaró en rueda de prensa.

Además, insistió en que todo volverá a su cauce cuando 'La Araña' se recupere. "Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es, para nuestro equipo", dijo, convencido de que todo se reconducirá. "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud", afirmó.

El técnico rojiblanco tampoco cree que todo lo ocurrido vaya a enturbiar el ambiente en el vestuario. "Sinceramente no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo, los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos con el Málaga y con el Villarreal. Estamos enfocados en lo que queremos mañana, que es hacer un buen encuentro", manifestó.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' explicó cómo afrontarán el duelo sin el argentino ni Alexander Sorloth. "La ausencia de Alex obviamente nos hace daño, porque es importantísimo para nosotros, y en esta situación que estamos atravesando con Julián repercute mucho más. El equipo está tratando, desde el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para encontrar situaciones que nos generen ganar los partidos y tener situaciones de gol. Estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender esto que nos está sucediendo y que vamos a mejorar colectivamente", subrayó.

Sí estará ya disponible el 'Cuti' Romero. "Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Es un futbolista que necesita su tiempo para llegar a su mejor forma. No aceleraré los tiempos para ponerlo hasta que él sienta que se siente en condiciones de rendir", expresó.

Por otra parte, destacó las virtudes del cuadro sevillista. "Vemos las características del entrenador y del Sevilla, cómo empezó LaLiga. Empezó muy fuerte, estará con su gente, que los animará con mucha energía. Nosotros venimos de hacer dos partidos importantes, tenemos un partido por delante con dificultades y trabajaremos en equipo para solucionarlas", indicó.

Por último, preguntado por cómo se siente actualmente en medio de la polémica por Julián, Simeone bromeó. "Hasta se olvidaron de felicitarme por los 800 partidos. No me felicitó ninguno. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de eso. Estaba el tema centrado en otro lado y se olvidaron de mí. Yo estoy bien, estoy feliz, estoy en el lugar donde quiero estar", señaló.

"Hace 15 años que estoy en un lugar donde me dieron la posibilidad de crecer como persona, como profesional, como hombre y soy un agradecido al club, a la gente, a los futbolistas que han pasado todo este tiempo con nosotros. Tenemos a Gabi dentro del cuerpo técnico, que eso me genera entusiasmo por el legado que vamos dejando en el club. Estoy feliz, me siento muy bien y con muchas ganas de competir, que es lo que más me gusta", finalizó.