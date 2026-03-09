Simeone, Llorente, Pubill, Barrios, Le Normand, Lenglet y Almada, apercibidos ante el Tottenham

Marcos Llorente y Marc Pubill junto a Johnny Cardoso en un partido del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero Giuliano Simeone, los centrocampistas Marcos Llorente, Pablo Barrios y Thiago Almada, y los defensas Marc Pubill, Robin Le Normand y Clément Lenglet, llegan como apercibidos por parte del Atlético de Madrid al partido de ida de los octavos de final de la de la Liga de Campeones 2025-2026 ante el Tottenham inglés de este martes (21.00 horas) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El peligro de perderse un partido de la Champions por ciclo de tarjetas amarillas -son tres en el caso de la máxima competición continental- ya se cierne sobre siete futbolistas del conjunto rojiblanco, que tendrán que tener cuidado si no quieren perderse el partido de vuelta en Londres.

Por su parte, en el Tottenham inglés, el técnico croata Igor Tudor tiene como apercibidos de perderse el segundo choque de la eliminatoria a tres jugadores importantes como el centrocampista portugués Joao Palhinha y los delanteros Richarlison y Randal Kolo Muani.