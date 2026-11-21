Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que le "entusiasma" que el equipo esté donde está sin tener muchos goles "de los delanteros", ya que cuando estos lleguen podrán "superar" su momento actual, además de advertir de la complicación del duelo de este domingo ante el Getafe CF.

"Esto es siempre como uno quiera mirar las cosas. Esto me genera que, si estamos en el lugar donde estamos sin los goles de los delanteros, me entusiasma mucho más todavía. Esperemos que estos goles lleguen, porque con estos goles podremos, seguramente, superar lo muy bueno que estamos haciendo hasta ahora", declaró en rueda de prensa.

Además, explicó que el tono físico y la mejora de la dinámica de juego "van de la mano". "Necesitamos mantener lo que venimos haciendo, que está siendo muy bueno, y seguir gestionando de la mejor manera los minutos para que la posibilidad de competir en el nivel que necesitamos la podamos mostrar", indicó.

Por otra parte, el 'Cholo' invitó a centrarse en el duelo de este domingo en el Coliseum. "Mañana nos vamos a encontrar a un rival que conocemos, duro, difícil, sobre todo en su campo. Viene teniendo muy buenos resultados de local. Necesitamos tener un partido importante, llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño y dar lo mejor del equipo", expresó.

Ante los azulones, Robin Le Normand podría tener la oportunidad de ser titular. "Nosotros tenemos mucha confianza en él. Tenemos muy buena relación porque solemos hablar bastante de lo que le viene sucediendo. Creemos que nos va a ayudar y esperemos que pueda demostrarlo dentro del campo. En el fútbol, sobre todo para los defensores, los errores a veces te identifican más, pero su trabajo, su comportamiento y su personalidad nos ayudan muchísimo. Seguro que lo hará bien cuando le toque", apuntó.

Sobre el estado del 'Cuti' Romero, el preparador rojiblanco afirmó que "está trabajando con mucha ilusión para recuperarse lo más rápido posible". "Es un jugador con mucha personalidad y con mucha fuerza para transmitirnos desde el lugar que le toque. Aún sin jugar, es muy importante para nosotros en el vestuario. Ojalá que pueda volver lo mejor posible, porque necesitamos al mejor 'Cuti' Romero, y él está trabajando para darnos eso", señaló.

Respecto a Marc Pubill, también aclaró que "está trabajando con muchas ganas para ponerse bien". "Los médicos y él dictarán el momento para volver. Nosotros nos acomodamos a los chicos que tengamos", subrayó, antes de cerrar la rueda de prensa hablando del delantero Arnau Ortiz.

"No es fácil. Viene de una categoría menor a la que está compitiendo hoy. La pretemporada siempre es ilusionante, pero es el inicio; después hay que sostenerla, y no es fácil sostener ese mismo nivel porque la competencia se eleva. Ha competido con compañeros que son muy importantes: Lookman, Baena, Sorloth, David, Julián, en esa posición. Esperemos que en el momento en que le toque jugar lo haga bien. Obviamente, él vive mucho del gol, la mejor virtud que tiene es eso, y tiene que mejorar en todo lo otro", concluyó.