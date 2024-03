Simeone no sabe si Griezmann llegará al duelo con el Inter

Simeone confirma la baja de Griezmann ante el Cádiz y no sabe "si llegará para el partido con el Inter"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó que el delantero francés Antoine Griezmann no estará ante el Cádiz y dejó además la duda en el aire sobre si "llegará" para el importante partido del miércoles con el Inter de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Griezmann no va a estar a disposición ante el Cádiz y no sabemos si llegará para el partido con el Inter. Y si no llega para ese partido posiblemente esté para el partido con el FC Barcelona", destacó Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro de LaLiga EA Sports ante el Cádiz y pese a que el '7', de baja desde la ida de Champions por un problema en el tobillo, volvió a entrenar con el grupo.

Además de esta baja, el técnico argentino tendrá también la del central uruguayo José María Giménez, un jugador con falta de continuidad desde hace varios años por sufrir problemas físico y del que resaltó su importancia. "Es un futbolista importantísimo y cuando está bien, el equipo tiene mejor seguridad defensiva y lo necesitamos", manifestó.

Por ello, ve importante lo que pueda aportar Gabriel Paulista en la zaga. "Ha venido de un equipo importante como el Valencia, que viene haciendo una temporada buena. Es un futbolista que conoce la Liga Española y esperamos que pueda tener esa regularidad", dijo.

"Esa regularidad se pide para los futbolistas que están en el Atlético de Madrid. Llegó hace poco y se adaptó muy bien, ya sea de estar en el grupo que a lo que necesita el equipo. Esperamos que siga aportando situaciones desde su juego", añadió del central brasileño.

De todos modos, sobre la mejor del aspecto defensivo, Simeone cree que "un sistema es todo". "No es el arquero y no son los mediocampistas, es el arquero, los centrales, los bandas, los laterales, los medios, los interiores, los delanteros, los extremos, es un todo y necesitamos mejorar en todo", aseguró.

En cuanto a la ambición del equipo, el 'Cholo' remarcó que "es buena". "Es bueno tener objetivos siempre importantes y me imagino que todos los chicos cuando juegan a la pelota siempre quieren ganar. Juegas en el barrio contra un amigo, contra un rival y no creo que quieras perder. Está claro que la ambición siempre es buena", puntualizó.

En este sentido, el preparador rojiblanco apuntó que es un "hombre de club" y que "ante todo siempre están las prioridades", tras ser preguntado por si tiene objetivos diferentes a los que plantea el club de quedar entres los cuatro primeros de LaLiga EA Sports. Además, aseguró que no tenía "nada" que comentar sobre su reunión con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, porque fue una reunión de carácter "interno".

Esta ambición se pondrá a prueba este sábado ante un Cádiz CF que "ha tenido una mejora importante desde la llegada de Mauricio (Pellegrino, técnico)". "Vamos a tener un partido de mucha presión y mucho juego de segunda pelota y tenemos que llevar el partido dónde creemos que podemos hacerles daño", expresó.

El duelo será otra prueba a domicilio para un equipo que este año está flojeando cuando sale del Cívitas Metropolitano, algo que para Simeone no tiene una explicación certera. "Es difícil acertar en el diagnóstico, confío en el equipo que tenemos y espero que en Cádiz podamos hacer un buen partido", sentenció el entrenador del Atlético.