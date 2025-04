Simeone: "Otro Zamora ya no sería casualidad y hablaría muy bien de Oblak y del trabajo que ha representado"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha opinado que Jan Oblak "es el mejor portero" de todos los que él ha dirigido en el club rojiblanco y por eso ha dicho que conquistar otro Trofeo Zamora "ya no sería casualidad", sino que "hablaría muy bien" del futbolista esloveno y también "del trabajo que ha representado defensivamente".

"Para mí, Oblak es el mejor portero que hemos tenido en estos últimos años desde que yo estoy acá en el club. No tengo ninguna duda que compite con los mejores, si no es el mejor. Ojalá que este año pueda lograr otro Zamora, que ya no sería casualidad y hablaría muy bien de Oblak y muy bien del trabajo que ha representado el Atlético de Madrid defensivamente", comentó el 'Cholo' este viernes en rueda de prensa.

No en vano, la seguridad de su guardameta fue vital para lograr un triunfo cómodo por 3-0 ante el Rayo Vallecano en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. "Creo que el equipo hizo un partido bastante completo. En el primer tiempo empezamos muy bien, creo que el gol nos ayudó a seguir insistiendo y tuvimos muchas más posibilidades para ponernos con un gol más en el marcador", dijo desde el Riyadh Air Metropolitano.

"Después el segundo gol nos dio un poco más de tranquilidad. También presionaron y trabajaron muy bien, sobre todo la presión en campo nuestro. Y después en el segundo tiempo yo creo que fue un partido mucho más trabajado en lo táctico, sabiendo que ellos ya iban a intentar acercarse en el marcador y que íbamos a tener posibilidades para poder contragolpear con la gente que tenemos ofensivamente", argumentó.

"Entró Antoine, encontró la jugada que el equipo necesitaba para desatascar ya definitivamente el partido y completó un partido importante como todos sus compañeros", resumió sobre Griezmann. "El primer tiempo en Las Palmas fue bueno. No pudimos hacer los goles que el portero atajó extraordinariamente, la de Julián y la de Sorloth. Ya en el segundo tiempo no jugamos bien, como les dijimos", recordó Simeone.

"Y hoy en el primer tiempo repetimos un poco esa situación. La verdad que Oblak tuvo dos o tres paradas muy importantes, muy buenas. Y bueno, nos pone contentos el trabajo defensivo porque es, sin lugar a duda, nuestra primera fuerza para poder después construir todo lo que el equipo normalmente intenta hacer. Y a mayor seguridad defensiva, está claro que siempre estamos más cerca de competir como queremos", indicó.

Luego afirmó que su equipo "logra tener regularidad" a partir de esa base y que "sobre todo los cambios le siguen dando al partido la intensidad que llevan jugando los que vienen empezando" de titulares. "Eso nos ha diferenciado siempre y es un valor que el equipo tiene desde hace un montón de tiempo, porque no es de hoy que eso", añadió.

"Creo que pudimos haber tenido más contundencia en el primer tiempo, pero el equipo generó situaciones y ellos también tuvieron ahí alguna pelota peligrosa y también pudieron haber convertido. Pero bueno, nos quedamos con ese gol de Conor que ya nos fue acomodando mejor en el partido", aludió al 2-0 marcado por Gallagher justo antes del descanso.

Además, elogió a Julián Álvarez. "Seguramente que sus goles hablan del futbolista. Nosotros estamos conociendo a la persona y es mucho más importante que el futbolista solamente. Un chico que quiere competir, un chico que vino a querer ganar y evidentemente ojalá que nosotros todos juntos podamos ayudarlo, para que él nos ayude a nosotros y nosotros a ayudarlo a él en lo que obviamente necesita el equipo", aseguró.

Pese a vencer con holgura al Rayo, el 'Cholo' negó que le diese rabia no luchar junto al FC Barcelona y el Real Madrid por más títulos. "No, porque es parte del camino, es parte de situaciones que pueden pasar. Es fútbol y dentro del fútbol pueden pasar un montón de situaciones y hay que estar siempre preparado para lo que pueda suceder. Creo que venimos en Liga compitiendo bastante bien y ojalá que podamos, hasta el final, mantener partido a partido esta línea", concluyó el técnico argentino.