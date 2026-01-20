Simeone: "Mi puerta siempre está abierta para aquellos que entiendan la forma que necesitamos jugar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, durante un partido de LaLiga EA Sports. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este martes que su "puerta siempre está abierta" para los jugadores que "entiendan la forma" que necesita el equipo rojiblanco para "jugar" y poder crear más situaciones de gol; al mismo tiempo que confirmó que "llegará alguna incorporación" tras las salidas en las últimas semanas.

"Siempre tenemos charlas personales con los futbolistas, evidentemente mostrándole lo que pensamos (a Johnny Cardoso), lo que creemos, lo que necesitamos. Mi puerta siempre está abierta para todos aquellos que obviamente entiendan la forma que necesitamos jugar en el Atlético de Madrid", afirmó el argentino en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones de este miércoles.

En esa línea, Simeone aseguró que el club "está trabajando en lo que necesita" de cara al mercado invernal. "Todavía quedan días para que para que pueda llegar alguna incorporación, que seguramente llegará, y ahora a centrarnos en lo que lo que nos atañe que es el ya", sentenció.

El conjunto rojiblanco afronta esta semana un duelo importante en su opciones por estar en el 'top 8', aunque el entrenador tiene claro que "hay que ganar los dos partidos" que restan. Para ello tendrán que sumar la segunda victoria a domicilio de esta edición tras la de Eindhoven. "Todos los partidos no son iguales. Está claro que en ese momento, el PSV estaba en un muy buen momento, como también lo está el Galatasaray, sobre todo en casa, con su gente, con su ambiente, con su equipo y nos exigirá el máximo", indicó.

"Me imagino un partido duro, el rival tiene futbolistas muy buenos, sobre todo en la parte ofensiva, con velocidad y mucha precisión. La vuelta de Osimhen seguramente fortalecerá la parte central del ataque. Tienen dos extremos que están en un muy buen momento, está Gündogan en el medio, que sabemos la jerarquía de futbolista que es y tienen gente como Torreira y el medio que lo acompaña trabajando de una manera intensa en la recuperación. En el ataque, es un equipo muy competitivo", añadió.

Simeone agregó que son conscientes de que "siempre se puede hacer más", pero que la actual Liga de Campeones es "muy fuerte". "Hay muchos equipos importantísimos, queriendo estar en este grupo de ocho para evitarse, obviamente, jugar una eliminatoria menos, pero será difícil para todos, está todo muy apretado. Hay equipos que no creo que pierdan, y la exigencia va a ser altísima para poder estar entre los ocho", incidió.

Y para sumar las dos victorias necesita la mejor versión de Alexander Sorloth que "tiene una contundencia enorme con su juego aéreo" y está "ayudando muchísimo" al equipo. "Dentro del área siempre tiene situaciones de gol y la verdad que el otro día metió un golazo. Estoy muy contento con su trabajo. Para mí está atravesando su mejor momento desde que está en el club con esa regularidad que pide el lugar", aseveró.

"Esperemos mañana resolver de la mejor manera esas situaciones (de gol). Entiendo que el fútbol la única manera de poder hacer gol es tener situaciones de gol y en eso trabajamos para ejecutarlo cada vez mejor cuando aparezca esa contundencia que el fútbol tiene", zanjó.