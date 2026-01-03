Simeone: "Tenemos un plan y esperemos que se cumpla a final de enero"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que tienen "un plan" y que esperan "que se cumpla a final de enero", cuando se cierre el mercado de fichajes, aunque ha apelado a centrar las energías en el "partido a partido", empezando por el de este domingo ante la Real Sociedad en el Reale Arena (21.00 horas).

"Lo que hablamos va relacionado con lo que esperamos que suceda, pero hasta que no termine el mercado no sabremos qué puede suceder. A partir de eso, tenemos un plan, y esperemos que sea el que queremos a final de enero", declaró en rueda de prensa. "Todo va relacionado siempre con lo que es lo mejor para el equipo y, correlativamente, lo mejor para el club. Siempre nos hemos manejado de esa manera y no vamos a variar la búsqueda", añadió.

Además, tampoco dio pistas de si están trabajando en incorporar un lateral izquierdo. "Nosotros nos manejamos siempre con el club de la manera más directa para interpretar las cosas que necesitamos. Lo hablamos entre nosotros y a partir de lo que suceda nos acomodaremos y buscaremos lo mejor para el equipo", indicó el 'Cholo', feliz en el comienzo de este 2026. "Estoy con el entusiasmo de estar en un lugar donde quiero estar, pensando en el día a día, como he pensado desde el primer día que llegué", subrayó.

Preguntado por las opciones de título en LaLiga, el técnico argentino recalcó que están "pensando en la Real Sociedad" y que "no" se alejan "del partido a partido". "Sabemos que el rival tiene un entrenador nuevo que seguramente llegará con mucha ilusión y los futbolistas, siempre que hay un cambio, intentan dar su mejor versión con el entrenador que llega. Hemos visto cómo trabajaba en sus equipos anteriores. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño", apuntó.

En otro orden de cosas, valoró el regreso del central uruguayo José María Giménez. "José es un jugador importantísimo para el equipo, uno de nuestros capitanes, y seguramente ahora compitiendo con Marc -Pubill-, con Robin -Le Normand-, con Hancko, que también están en un buen nivel, tendrá una competencia buena, sana, y mejorará al equipo", expresó.

Además, rehusó comentar una posible salida de Giacomo Raspadori. "Hay que seguir trabajando en la responsabilidad que siempre ha tenido Raspadori desde el primer día que llegó. El compromiso, el trabajo, cómo entrena... no indica absolutamente nada relacionado a una salida, pero esto es fútbol y todo puede cambiar de un día para el otro y estamos abiertos a lo que suceda. Nos manejamos de la misma manera, pensando en el partido que viene, que es lo más importante que tenemos", manifestó.

Por último, Simeone habló de su relación con Mateu Alemany, director deportivo del club. "Estamos empezando a conocernos, llevamos muy poco tiempo. Vamos avanzando, creo que el tiempo marca un poco cómo se llevan las relaciones, sobre todo con los hechos. Estamos, en el conocimiento, con mucha ilusión, con muchas ganas de generar en el equipo cosas que nos sirvan. Hablamos todos los días, tenemos una buena relación y esperemos poder mantenerla de esa misma manera por el bien del equipo", concluyó.