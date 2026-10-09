Simeone: "Las tres semanas de parón rompen la continuidad en lo deportivo"

1124348.1.260.149.20261009130912 Archivo - Diego Pablo Simeone en rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, criticó este viernes las tres semanas sin competición por el parón de selecciones porque "la continuidad se rompe en lo deportivo", y además aseguró de que estos partidos internacionales "solo benefician económicamente a las selecciones".

"Lo único positivo es que los entrenadores hemos descansado y hemos aprovechado para estar con la familia, también hemos repartido los entrenamientos de la mejor manera. En cuanto a lo deportivo, la continuidad se rompe y ojalá hablen algún día con los jugadores y valoren esta primera experiencia", expresó Simeone en rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports.

Y es que para el técnico argentino, se tendría que valorar la forma en la que los futbolistas puedan "seguir dando espectáculo" a los aficionados que pagan una entrada. "La gente necesita la mejor versión de ellos y ese escenario cada vez está más lejos de que se produzca. Está claro que económicamente viene bien a las selecciones, pero habría que valorarlo con los jugadores", aconsejó.

Sobre el partido del Atlético de Madrid de este sábado frente al Deportivo Alavés, Simeone recalcó que se enfrentan a un rival "duro". "Es el equipo menos goleado de Primera División. Quique -Sánchez Flores, entrenador del conjunto babazorro- está trabajando muy bien la parte defensiva y aprovecha el buen juego aéreo y profundidad que tiene. Nos va a poner un partido comprometido y lo tendremos que llevar a donde creemos que le podemos hacer daño", analizó.

El argentino aseguró que ve al delantero Julián Álvarez "entusiasmado y entregado a dar lo mejor de él". "Y espero que todo esto lo pueda demostrar en el campo y que vuelva a esa línea importante que tiene en el equipo y que nos lleve a un lugar diferente en el ataque", apuntó.

El preparador del conjunto rojiblanco confirmó igualmente que recupera al centrocampista Pablo Barrios y al delantero noruego Alexander Sorloth. "Están trabajando muy bien. Van a participar en el partido y el tiempo que les toque ojalá nos puedan dar lo mejor que tienen porque cada uno nos da cosas distintas", deseó.

Por último, preguntado por la despedida de Leo Messi con la selección argentina, Simeone eludió entrar "en el juego fácil" entre elegir al de Rosario, con el que no compartió campo, y Diego Armando Maradona, con el que sí tuve "la suerte" de hacerlo. "Somos agradecidos de haber tenidos a los dos mejores jugadores de la historia. Messi es insuperable y ha roto todas las líneas posibles porque lo ha manejado siempre desde el respeto. Quiero agradecerle como argentino por lo que nos ha dado y por enseñarnos a seguir insistiendo y eso es el valor más grande", zanjó.