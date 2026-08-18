El sindicato de árbitros condena la "sobreactuación" de Bordalás y llama al respeto para una competición "sana"

El entrenador del Getafe CF José Bordalás, ante el Deportivo Alavés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) reiteró este martes el llamamiento al respeto con el arbitraje, así como a la "construcción conjunta", entre todos los actores participantes, de una competición "sana y respetable", después de que el entrenador del Getafe CF, José Bordalás, asegurara tras perder ante el Deportivo Alavés que los colegiados no les tratan "de la misma manera".

"Ante la reacción de Bordalás, quien tras la disputa del primer partido de la competición ha vertido diversas faltas de respeto hacia el colegiado Manuel Orellana Cid y ha acusado de falta de equidad al colectivo, la AESAF reitera el llamamiento realizado en días anteriores al respeto con el arbitraje, así como a la construcción conjunta, entre todos los actores participantes, de una competición sana y respetable", expresó el sindicato en un comunicado.

Bordalás valoró la actuación del árbitro, que se estrenaba en Primera División, tras caer por 3-0 en la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Alavés. "Puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también. No podemos hacer nada", denunció.

Y desde la AESAF "lamentan y condenan los términos y la sobreactuación del técnico del club madrileño en su intento de culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo". Además, el técnico alicantino llamó "cagón" al árbitro desde la banda durante el encuentro, por lo que recibió la tarjeta amarilla.

"Del mismo modo, reiteran su compromiso con un criterio de actuación objetivo y equitativo que consiste en enjuiciar de igual manera las iguales situaciones que puedan producirse en el campo, asumiendo la difícil tarea de ejercer la labor arbitral en un contexto en el que no todos los participantes en la competición se comportan de manera idéntica en lo referente al juego y al reglamento", prosiguió el comunicado.

Finalmente, el sindicato recordó "la importancia del respeto al colectivo arbitral", porque esto fortalece "la imagen, el desarrollo y la unidad del fútbol español" y favorece "un clima de mayor empatía, entendimiento y colaboración entre todos los participantes".