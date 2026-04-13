Slavko Vincic arbitrará el Bayern-Real Madrid

Archivo - El árbitro esloveno Vincic, en un partido de la Liga de Naciones entre Alemania y Países Bajos en el Allianz Arena. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegiado esloveno Slavko Vincic arbitrará este miércoles (21.00 horas) entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el Allianz Arena.

Vincic dirigirá por quinta vez un partido del conjunto merengue en la Champions. Esta temporada, el esloveno ya fue el árbitro del Real Madrid-Juventus de la fase de liga, que terminó con victoria blanca (1-0), y del partido de vuelta de los 'playoffs' ante el Benfica, también con victoria del equipo madridista (2-1).

Antes, Vincic pitó la derrota (1-3) del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al AC Milan de la fase de liga de la edición 2024-25 y fue el árbitro en la final de la campaña 2023-24 entre el conjunto merengue y el Borussia Dortmund, en la que el equipo entrenado entonces por Carlo Ancelotti levantó (0-2) la decimoquinta Copa de Europa en la historia del club. Así, su balance con este colegiado es de 3 triunfos y una derrota.

Por otro lado, ha dirigido al Bayern de Múnich en cinco ocasiones, ninguna en la presente temporada. Con Vincic, el equipo alemán, la pasada campaña, empató (2-2) ante el Inter de Milán en la vuelta de cuartos de final, ganó (0-2) la vuelta de octavos de final ante el Bayer Leverkusen, y perdió (4-1) frente al FC Barcelona en la fase de liga. En la 2023-24, los germanos vencieron 3-0 a la Lazio en la vuelta de octavos y en la 2021-22empataron (1-1) en la vuelta de cuartos, con el esloveno como árbitros.